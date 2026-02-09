Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金多宝｜李尚正认公司「地震」工作有新安排 杨诗敏自荐入《卧底旅行团》拍住卢颂恩

更新时间：13:15 2026-02-09 HKT
发布时间：13:15 2026-02-09 HKT

李尚正、杨诗敏、金燕玲、吕爵安、钟雪莹、金燕玲等主演昨天晚上（8日）出席贺岁片《金多宝》首映礼。李尚正、杨诗敏（虾头）和卢颂恩（妹头）一起受访。

3亿票房穿波叔V字泳衣

对于吕爵安「V的承诺」，李尚正称露V无问题，如有3亿票房更会以波叔泳衣示人，笑指美感行先，「我是健康性感！」又叫杨诗敏、卢颂恩齐齐V。杨诗敏搞笑称︰「我都好想V，但就被导演（翁子光）拒绝！」卢颂恩称︰「我试过性感，大家可以上网找来看，现在无条件再骚。我有一件隐恶扬善的泳衣，惜仍未找到机会穿。」谈到谢票，杨诗敏称下周到美国登台，故出发前会尽量谢票，李尚正自言得闲，一有谢票场就会出席。

另外，有线宽频高层大地震，李尚正、卢颂恩作为有线旗下电视台HOY TV的艺人，他们称是「死约艺人」，合约期还有一年多，工作上会有新方向，而已安排的工作暂未有影响，他们的《卧底旅行团》也将拍新一辑。李尚正指今天回公司开会，笑言要向公司要求为《卧底》加入新血，杨诗敏即举手自荐，卢颂恩称无要求，亦不敢说加人工，笑言工作量不太多就可以，问到希望公司多开拍节目让她与靓仔合作？她指有李尚正一个就可以。

