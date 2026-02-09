Gin Lee证男友低调睇足2场 邀炎明熹当嘉宾感觉二人性格相似 腰椎和颈椎受伤为演唱会每日调节训练

一连两场《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN HONG KONG 2026》演唱会昨晚（8日）在红馆圆满落幕。

李幸倪跟Gigi一样不爱比赛

尾场Gin Lee(李幸倪)邀请了过往的学员Gigi(炎明熹)担任演出嘉宾，Gin表示，Gigi是她非常爱锡的一个女生，之前在比赛担任她的导师而结下缘分，而且她与Gigi很相似:「很得意，我发现我们二人也是不爱比赛的人。」Gigi也指，自己是个非常不钟意比赛的人，因她是个Hea人，比赛对她来说是好事，因为可以推进她进步，会尽力做好每件事。Gin即质疑她是否对自己误解，并说:「我一点也不觉得你Hea，在与你的相处中，我觉得你是一个很勤力的人。」加上唱歌、艺术很难用分数去做比拼，但的确一个比赛可以极速令人成长进步，以及练习到抗压能力。最紧要的是，可遇到Gigi以及遇到参加比赛的朋友仔。至于为何会找Gigi担任尾场嘉宾？因为两晚都是找之前自己的学员，第一晚找了《全民造星VI》的囝囝任嘉宾，第二晚便找囡囡Gigi，加上她有新阶段，希望大家给予她多些支持。

Gin Lee开始筹备极光之旅

问到早前曾说过完骚后与男友去极光之旅?Gin表示已开始筹备。至于男友这次怎样支持?起初她拉开话题说:「有很多朋友来看，中学同学、老师，马来西亚的朋友，(他有没有来看?)全数最亲的人也到齐，(看足两晚?)必需要啦!(是否与你爸妈一起坐?)怎会说给你知!当然要低调少少，(男友除了来看演出还有甚么支持?)来看骚已是很大支持，(对他来说是冒险?)又不是冒险，这里程碑所有锡我的人也希望见证，必定要亲身来看。」

李幸倪想与年青一辈分享舞台

邀请嘉宾上，问她是否想给予机会年青一辈？Gin称其实也是，很想分享和传承，尽量可以的话与他们分享舞台。她之前曾说过在《造星》中寻找师弟，这次邀请了《全民造星VI》成员来演出，问她寻找到师弟了吗？Gin说是随缘!已经给予他们舞台去表演，其他的事就要看他们造化，问到可有跟他们商议?她表示没有，因要筹备演唱会，今次真的用了很多心力及时间去筹备，没时间与他们倾。

李幸倪因受伤要做复健治疗

Gin在台下换衫时，台上播放她的预录片段，Gin透露这次演唱会十分辛酸和伤痛。她解释因为要排练和排舞，半年前开始健身，要将身体准备好，早前曾说过，颈椎问题一直都有很多复健和治疗要做，跟着又拗柴以及身体上的不同小受伤。最辛苦其实是腰椎和颈椎受伤，因为演唱会的服装很重，令她感到很矛盾，一边又要吃清淡些、一边要穿重衫，所以每日都要去调节。问到身形管理是否带来很多困扰？Gin承认有少少，因她上年开始食素，这次有很多训练及要跳舞，所以每日排练后会跟营养师及健身教练研究，每日去调整，找到最合适自己的运动量。

李幸倪望公司安排巡演

她还谈及爱猫离世时曾想轻生，Gin解释不是想轻生，只是没有了生活动力，因多年来在香港都是自己一个人住，家人只是近这两年才搬来:「十多年来猫猫与我一起生活就似我的家人，24小时陪伴的家人走了，心痛程度就像心藏穿了窿，真是一件很深刻经历，所以那段时间我做了很多歌，是一个疗愈出口，也让我在过程中找到答案，学懂原来生离死别必需要经历，反而教懂我珍惜每一刻。」此外，问她可有打算将演唱会带到马拉举行？Gin相信公司会安排，她笑言:「我那么努力，又出尽全力做，希望可以巡回，若只在一个地方做会让我感到可惜，希望可以分享给更多地方的朋友看。」