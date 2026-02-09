金多宝｜吕爵安情人节出动谢票 难请林明祯睇戏︰佢都忙 金燕玲无惧《夜王》来势汹汹

吕爵安、钟雪莹、金燕玲、李尚正、杨诗敏等晚上（8日）出席贺岁片《金多宝》首映礼，导演翁子光的爸爸翁卓文以《金多宝》出品人身份到场，谭耀文、游学修等到来捧场，大批吕爵安粉丝应援，场面热闹。金燕玲担保电影一定好睇，指《金多宝》笑中带泪，非常感人，直言怕看自己主演的电影，也担心睇到喊，已带定纸巾入场；朋友反而笑她是不是有感自己演技太好才会喊。问可有请苏施黄来看首映？她表示没有，之后会包场请朋友看，称入行多年还是第一次呼吁朋友来看她的电影。

钟雪莹、李尚正为《万幸》填词

吕爵安称知道有粉丝会包场，接下来亦会密密谢票宣传，金燕玲即表示要靠他冲票房，吕爵安闻言说：「不要这样说，我们对此戏有信心，是有质素的电影，希望口碑好，新年都预留了时间谢票。（情人节都谢票？）对，我不需要私人时间。（会不会请林明祯睇？）无，她都忙。（要她自己买飞睇？）今日不要说这些，我会派飞畀大家睇。」吕爵安这晚的打扮有少少低胸，他即叫大家要入场睇戏，戏中有许多骚肌镜头，问到票房好会更低V吗？金燕玲即大叫「要」，吕爵安称把露V重任交给李尚正，「他才是戏中林家成员。」同时承诺，「他肯V，我肯V！」

提到另一贺岁片《夜王》宣传攻势强劲，金燕玲表示不会担心票房，「大家都是同行，希望每一个人都好，我不觉得会输给他们，我们不是斗，百花齐放，过年无理由只看一套戏。」并指也会抽时间看《夜王》。吕爵安称，希望观众看完觉得好睇就推介出去，贺岁片才可以拍下去。另外，《金多宝》的片尾曲《万幸》由吕爵安主唱，他透露是由钟雪莹、李尚正这对戏中父女填词，甚有意义，「开头大家只想开开心心，之后又觉得片尾曲应该温情一些，就拣了这首歌，如果票房好就唱给大家听。」旁边的金燕玲即叫他要V住唱歌，场面好笑。钟雪莹︰「我跟阿正常在的士中对戏，等埋位时会我们就倾偈，他对填词方面有兴趣，我们就花了一晚写起。」

另外，有网民制作《金多宝》卡通版宣传照，吕爵安却被飞走变成客串的古天乐，吕爵安表示没有留意，称无所谓，皆因古天乐都是戏中重要人物。