原来视咁的丨情侣档主持新春节目奉旨放闪 Sophie GM超甜蜜应节「马上咀嘴」

为迎接农历新年，无线今晚起推出一共14集的新春贺年节目《一马当先行大运》，由曾展望（GM）、叶蒨文（Sophie）、林智乐、潘静文及胡敏芝担任主持，并邀得香港多位著名堪舆学家：李丞责、麦玲玲、唐碧霞、云文子、元海和海嫂、周璞初、郑勤龙、枫燧及法铭，以玄学、风水、相学等理论及角度，透过不同环节传授马年开运攻略。

GM应节要求Sophie来个「马上咀嘴」。

Sophie、GM再度发挥超强默契讲烂Gag。

GM一句「系我太帅令到架车犯太岁」，Sophie不断忍笑。

自从在《女神配对计划》配对成功后，GM及Sophie不时以情侣档姿态出现主持节目，且每次默契十足。在全新节目《一马当先行大运》中，GM及Sophie再度发挥超强默契，寓工作于谈情之余、还斗讲烂Gag大放笑弹。2人一开始即大玩花丛追逐，GM更应节目要求与Sophie来个「马上咀嘴」；之后2人与李丞责师傅到佛山「南风古灶」添柴加薪，祈求加人工兼率先体验「投龙胎」时，Sophie搞笑地大叫：「我要家用！」GM闻言亦爽快答应：「好呀。」

玲玲师傅教大家办年货开运。

碧霞师傅指黄嘉雯的八字有利爱驱事业发展。

GM、Sophie以情侣档主持新春贺年节目。

至于烂Gag能力值方面，GM与Sophie绝对不相伯仲。当Sophie与GM联同李丞责师傅畅游「南风古灶」，看到灶中的窑时，即烂Gag瘾大发：「啲人烧窑系咪会自在啲？因为『逍遥自在』！」之后，GM在「云开呈祥」与云文子师傅研究自己的座驾有否犯太岁时，又爆了一个警世烂Gag：「对唔住，我谂系我太帅令到架车『犯太岁』。」Sophie闻言吓到静止画面之余，更忍笑忍到要耷低头。

黄嘉雯八字有利爱驹

另外，胡敏芝及林智乐就会在唐碧霞师傅带领下，探望前港姐冠军黄嘉雯的4岁爱驹「飞马座」。碧霞师傅除指嘉雯八字有利爱驹事业发展外，更会大派买马及新年横财就手贴士；至于玲玲师傅及元海和海嫂师傅，则会教大家办年货开运及「新春出门开运大法」。