Gin Lee尾场星光熠熠 Anson Lo孖Jeremy齐捧场 关智斌带英皇新师弟周国贤现身

影视圈
更新时间：00:32 2026-02-09 HKT
发布时间：00:32 2026-02-09 HKT

今晚（8日）Gin Lee(李幸倪）在红馆为《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN HONG KONG 2026》演唱会尾场演出，除了公司高层及艺人霍汶希、关智斌、周国贤、杨天宇、李靖筠、洪助升、Ada @VIVA及Locksmith 到场支持外，也吸引了多位圈中人捧场，包括Anson Lo(卢瀚霆）、Jeremy (李骏杰)、Marf、Winka、Gao@COLLAR、梁业、周殷廷、陈凯咏、林智乐、潘静文及力臻等。

