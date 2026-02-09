邱彦筒献给Muffin完美处女骚 音乐‧造型‧周边 样样用心筹备丨名人杂志

COLLAR成员邱彦筒（Marf）随女团出道迈入第5年，即将于3月22日在旺角麦花臣场馆举行首次个人演唱会《Marf Yau "Nights like this" Live 2026》，Marf期待在舞台上与Muffin（其粉丝名称）相聚，谈到演唱会主题「Nights like this」，Marf表示：「中文就是这样的一个晚上啊，仅此一晚、与歌迷一起逃脱的感觉，希望在一晚做到很多事。」Marf表演经验丰富，舞台力强劲的她一向为歌迷带来视觉及音乐上的满足，她笑言同样花尽心思，「在造型方面已经有讨论，会和发型、化妆、造型的团队都会讨论到，讨论我们会想做到甚么事，当晚最大阵仗应该会是发型上，因为准备了一个很大的假发，另外周边商品我也很期待，因为投放了很多我的构想，希望歌迷们都可以感受到那份意识感。」撰文：李文伟 摄影：谭志光

Marf迈入出道第5年，终于首度举行个人演唱会，她亦为了歌迷特别用心筹备。

出道至今，Marf已推出十多首个人作品，加上与《全民造星IV》以及女团演出以来的表演经验，可以挑选为今次演唱会歌曲的作品多不胜数，问到选歌方面会头痛吗？她笑言已将所有个人作品都放到今次演出当中，「除了与其他人合作的歌，都已经放到演出当中，相信歌迷都可以听齐我的歌，亦尽量不会大执，因为这些歌、我的小朋友仔都是第一次在自己的舞台上面，想尽量可以完美。」

筹备个唱实习员工

Marf预告将以跳唱为主，希望能将今次演出做到极致，「今次我向公司要求彩排的时间都比以往多，希望可以争取多一、两星期，亦很想有一部分可以似音乐剧一样，可以有创造出Marf的专属音乐剧。」虽然有过不少演出机会，但作为首次个人的演出，全心投入参与当中，相信Marf也遇上不少困难或抉择，「最大困难是要考虑现实条件，当你发梦时会被现实敲醒，但这是一个好经验，要自己去考虑创意与现实的拉扯令我学习很多事，会考虑到将来有更大的舞台、更多的表演和创意时，我也要思考其他演出的周边到舞台设计、整个时程，都会很大帮助，今次角色好似是为自己演唱会筹备的实习员工，哈哈！」

粉丝都有Dress Code

Marf在过去各种表演、女团演唱会到为大型演出担任嘉宾等，从造型到选歌都展现出个人风格，相信过往的经验都已为她这次演唱会带来丰富的想法，「一直以来公司团队都对我很有信心、给予的自由度都很大，令我有能力和空间去习惯很多、都累积到一些知识库和经验库，所以这次演唱会也是一个考核点，让我和团队进行小测验，现在将我们的所有展现出来，为这个时期的我们去好好做纪录。」Marf期待Muffin们可以穿着周边一起参与，也想当晚有dress code，「有想过是睡衣，但好似又太可爱了，也有想过大家一起穿晚装，当晚在旺角街头很多人穿晚装会是怎样的事呢？当晚大家都要注意保暖、好好扮靓，dress code容后我再宣布，哈哈！」

叫定男友帮手拍片

Marf已计划在当晚演出后找一个地方，与团队好好庆功及即时回顾，希望在这个考核点上见证团队做到的成果。出道4周年才迎来首个个人演出机会，问时机来得早还是来得晚？Marf表示：「这个时机老实说比我想像中早，因为我觉得会想再等一阵子，会在最准备好的时间去做，但机会来到就是准备好的时候，我也希望演出可以顺利。」

谈到身边一起走来的COLLAR姊妹，Marf笑言，「我希望她们可以做多一点，如果当晚歌迷穿晚装，她们可以穿旗袍，我觉得她们最有能力跳舞，希望当晚可以见到她们在最前排一起唱和跳！很希望她们、我的家人可以齐人见证我这个时刻，我最在意的人都可以在场！（男友林家熙要撑场？）一定要，要帮手拍很多片段。」

新一年想多参与创作

排练时间临近新年，Marf相信首要工作都会放在排练上，「但新年陪伴家人都是很重要，我会分配时间，希望不会像之前比较忙碌时自己好似完全没有亲人，好一段时间没见到家人，所以这次不能太任性，见到家人都是一种休息。」

Marf笑言为今次演出，除了要为团队封大利是，更会准备心意卡给大家，除了个人演唱会，Marf在新一年也有很多不同想法，「有很多小小想法聚成不同的大计，想做不同的歌在音乐上有多一点的投放，可以收到多些歌、早一点听到适合的作品可以做更多准备，希望今年可以多参与创作，希望撞击到更多好作品。」

