苏永康为筹款体验视障生活 太太仔仔力撑一同参与 张卫健获惊喜庆生：好耐无人同我唱生日歌丨独家

苏永康与太太冯翠珊（Anita）及儿子苏展弘（Jazz）联同担任爱心大使的张卫健（Dicky）日前出席《心光傲行》步行筹款活动，期间他们戴上眼罩，亲身体验视障。现场一班视障人士除了表演唱歌外，更大显舞艺，获得全场掌声。

苏永康连续第7年参与

第七年参与该活动的苏永康，透露曾居住心光学校对面，当年儿子只有一岁多，儿子经常透过玻璃欣赏街外景色，经常陪伴儿子的他，发现该学校慈善活动横额，于是自荐参与，由2019年开始参与至今。苏永康除了一家三口齐齐出动为慈善出力之余，他更找来一班圈中好友参与。他说：「我今年揾张卫健帮手，佢除咗担任爱心大使，佢自己仲捐埋钱。之前梁汉文、雷颂德都曾经参与呢个活动，自己都系尽量帮手。」谈到戴上眼罩体验视障，苏永康坦言只是步行一段路，也感觉很困难，又指胡定欣曾参与该活动体验后，对方除下眼罩后也险些喊出来，而该校是视障儿童特殊学校，他更认为这类机构好值得帮忙让大众认识。4岁开始学打鼓的Jazz，大赞视障人士乐队表演好叻，虽然他们有视障问题，但也能够以乐器伴奏演出。在旁的Anita透露儿子所读的学校也曾举办过体验视障的活动，又指儿子刚才戴上眼罩到活动现场，听从引领员指引步行，这个过程是很好的体验。

张卫健将数字蜡烛调转

2月8日是张卫健的61岁的生日，在场人士齐齐唱生日歌为他预祝贺寿。最惊喜一班粉丝亦为他安排生日会，更特别订制盲盒，是偶像曾演过12个角色造型公仔，送给他作为生日礼物。一向爱锡粉丝的张卫健，亦逐一跟粉丝合照。张卫健切蛋糕时，将蛋糕上的数字蜡烛调转摆放，表示自己将会是15岁最后一日，相当搞笑。

张卫健为太太张茜准备爱的礼物

张卫健笑指在自己15岁的最后一日参与活动，非常意义，并谓近距离见证视障人士进行升旗仪式，虽然不算好复杂的动作，但对他们来说是很用心去做。他说：「睇到佢哋乐队唱歌、跳舞，亦会做主持，觉得好感动！又见到身边苏永康一家，可以同小朋友一齐参与咁有意义活动，身教系好好。现场仲好多家长都一齐为我唱生日歌，我巳经好耐无人同我唱生日歌啦！」提到粉丝为他送上惊喜生日会，张卫健笑言当然惊喜，正日生日会跟好友及家人吃饭庆祝。当笑指他好忙碌，身为寿星仔的他，表示快将到情人节外，2月18日更是太太张茜生日。张卫健笑说：「我依家准备紧生日礼物畀太太㗎啦！系惊喜，需要付出，但同钱银无关系，系用爱造出来嘅生日礼物。」对于生日愿望，张卫健坦言发觉想世界和平也不简单，自己每日祈祷其中一项祝愿身体健康外，亦求主保佑世界和平，希望大家开心。

Big Four初三出发美国巡演

另外，提到Big Four巡回演唱会美国站演出，苏永康透露将于农历年初三出发，由于时差关系及儿子需要返学，不会带同儿子同行，但适逢太太到当地工干，届时会前来会合。他说：「太太迟过我哋一星期先飞来美国，佢会陪儿子几日，之后有嫲嫲、外婆睇住佢。」苏永康又指会将香港演出在美国原汁原味表演出来，只是改动多了一、两首国语歌，因为当地比较多华人。