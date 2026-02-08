Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

aespa香港巡唱开锣 Winter惊喜唱中文版《Blue》成员以广东话向歌迷讲「世一」

影视圈
更新时间：21:45 2026-02-08 HKT
发布时间：21:45 2026-02-08 HKT

韩国超人气女团aespa第3次世界巡回演唱会 《2026 aespa LIVE TOUR - SYNK: aeXIS LINE》 香港站，昨日（7日）正式于亚洲国际博览馆Arena揭开序幕。相隔一年多再度来港，4位成员Karina、Giselle、Winter及Ningning以充满未来科技感的舞台与震撼的表演，让现场万名「MY」（粉丝暱称）陷入疯狂。

aespa 闪耀战衣现身

演唱会准时于晚上7时开始，舞台设计延续了aespa独有的「元宇宙」风格。4人以一身闪耀战衣现身，由热门歌 《Armageddon》 强势开场，随后演唱了 《Supernova》 及 《Next Level》 等代表作，辣㷫fans。除了团体演出，4位成员亦分别带来了个人 Solo 舞台，展现多元魅力。Winter唱出个人单曲《Blue》的中文版，令人眼前一亮。

aespa 今晚亚博进行第2场演出

此外，成员们不忘以广东话向香港歌迷打招呼，讲出「世一」、「我爱你哋」、「有感受到呀」、「我哋再见」等，又大赞fans热情，并提到非常挂念香港的美食。现场气氛在Encore曲 《Whiplash》 时达到最高峰。aespa 将于今日（8日）在亚博进行第2场演出，为是次香港站巡唱画上圆满句号。

