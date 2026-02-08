蒋家旻被劝有仔趁嫩生：担心唔识管教 赖慰玲两个够晒数决定封肚

赖慰玲、蒋家旻今日（8日）在尖沙咀出席《非常检控观》宣传活动，提到赖慰玲的13个月大的细仔，参加BB比赛，攞到冠军，赢了很多奖品，而现时已8岁大的大仔，以前亦参加台庆举行的BB爬行大赛，同样都攞到No.1， 她笑言赚到不少奶粉钱。她亦劝结婚两年的蒋家旻有仔趁嫩生。

蒋家旻未被赖慰玲说服生B

蒋家旻表示每次见到都赖慰玲都被对方催生B，但笑言未被对方感染，担心自己不懂管教，暂时未有生育计划：「当时拍呢套剧𠮶时，我未结婚，佢讲我结婚都叫我快啲生。」又说见到对方已经生完第二胎，会幻想用什么方式教育小孩：「曾经担心陀B影响身材走样，但阿赖好叻，所有事都做得好好，不过未说服到我。」

赖慰玲赞老公系神队友

赖慰玲坦言好想追个女，但难以担保第三胎是生女，表示有两个仔已够晒数，并决定封肚：「我想把时间集中照顾两个仔，等他们长大一点，就寻找番自己多啲，始终细仔24小时需要妈妈照顾。」她亦大赞老公是神队友，但自己没有打算准备情人节礼物送给他，反而期待收礼物，笑言凑仔好辛苦需要奖励。而蒋家旻表示今年与老公留港庆祝婚后第二个情人节，自己没打算送礼物给他，享受当下过二人世界，她说：「之前喺网上见到个蛋糕好靓，我老公已立即去订购，他不著重物质享受，简单讲句I Love You就已经足够。」