58岁金像男星出席政协会议「真身」曝光 严肃开会登热搜 提案打造家乡成年轻化城市

现年58岁的陈小春早年凭组合「风火海」出道，后来单独发展，在影坛亦有不错成绩，曾凭《晚9朝5》获得第14届香港电影金像奖最佳男配角奖。近年他将事业重心转往内地，除了活跃于各大综艺节目，他还有一个已持续多年的身份——惠州市政协委员。近日，他以委员身份出席「惠州市政协十三届五次会议」，一张会议现场的照片在微博疯传，原因并非他的发言内容，而是他席前的名牌，意外揭露了他的本名「陈泰铨」，随即登上微博热搜，引发内地网民热烈讨论。

陈小春以政协身份严肃开会

从网上流传的影片和照片可见，陈小春身穿黑色西装，在会议上专注发言，神情严肃，与他平时在幕前或综艺节目中的形象大相迳庭。然而，所有人的焦点都落在他桌上的名牌，上面清晰地写著「陈泰铨」。据悉，陈小春的祖籍是广东惠州惠阳，自2014年起便担任惠州市特聘政协委员。在本次会议中，他建议惠州可以发展「演艺+文旅」项目，令当地景点更年轻化，以吸引更多人来到这个城市。

相关阅读：陈小春12岁儿被封语言天才 精通中英法语拥大将之风 最新容貌曝光倒模爸爸

陈小春真名被指不适合做演员

「陈泰铨」这个听起来相当斯文的名字，与陈小春的艺名及其在《古惑仔》系列中深入民心的「山鸡」角色形成强烈对比，瞬间点燃了网民的幽默感。许多人纷纷留言调侃，笑称「山鸡变凤凰」、「这个真名确实不适合做演员，太难念了」，更有网民借用电影经典台词开玩笑说：「我叫山鸡，机关单位的机……」。从昔日大银幕上的「古惑仔」到如今西装笔挺的政协委员，这种巨大的反差感成为了微博热门话题。

相关阅读：向太爆料曾救济陈小春：他连饭都吃不起 出手谈判助解困 娶亲儿女友反送不菲礼金