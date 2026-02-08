非常检控观丨陈炜豪言下次着「三角裤」找数 马德钟4月开骚除衫要谂谂

马德钟、陈炜、赖慰玲及吴伟豪等今日（8日）到尖沙咀出席《非常检控观》宣传，现场播出游嘉欣强吻吴伟豪帮抹咀一幕，不过当叫两人再示范时，吴伟豪只肯将忌廉喷在手背上让游嘉欣啜走，赖慰玲亦起哄，提议张驰豪啜忌廉，众人随后又玩帮手扮靓和美甲游戏等。

马德钟有不舍感觉

陈炜身穿背心短裙，笑言刚从马来西亚回港所以不怕冻，由于她讲过收视好，穿的裙会越来越短，问今日是否找数？她表示系，更笑言下次会是「三角裤」，马德钟就指陈炜越来越短，自己就会越来越长和越着越多。两人指对新剧的收视和口碑均满意，大家也很支持，所以很开心。剧集将会播到初四完结，马德钟已有不舍的感觉，也希望除了官方活动外，也想全部演员在过年时聚会，顺道派利是。提到陈炜刚去完马来西亚，她表示已8年没去当地，很多粉丝也专程从不同地方来见她，又买很多香料及食材等让她带返港，令她爆喼。

马德钟4月广州开骚

马德钟将在4月中在广州开骚，他指好想邀请大家一起去，希望他们有时间可以做特别嘉宾，对于佘诗曼指马德钟曾邀请她当嘉宾，不过自己当日没有时间，马德钟就表示其实没有正式邀请她，但也知道对方很忙，不过他透露到时会有特别环节，让大家有惊喜，问到是否要操肌？他说：「不嬲都有操，除衫就真系要谂。（鞭打本王？）吓！喺个台上做呢下？」而他赞陈炜也唱得，指本来演唱会于去年12月举行，当时曾邀请过陈炜，但她有工作，而陈炜听到即指现在得闲，更即时报名做嘉宾，提议陈炜到时着三角裤做嘉宾，马德钟听后即表示「咁就掂喇！」