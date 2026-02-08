「玄学天后」云文子奇门遁甲 预测马年星运 MIRROR「老地方」开骚 阿佘宣萱难觅良缘丨名人杂志

即将踏入马年，一向关注娱乐圈动向，被称为「玄学天后」的香港知名堪舆学家云文子，以奇门遁甲预测艺人的运势，她直指男团MIRROR不会解散，在农历11月或会在「老地方」开演唱会，惟3、4月要小心不良是非；模范夫妇马国明与汤洛雯在夏天后或会迎来子女缘；「黄金盛女」佘诗曼及宣萱则难觅良缘。除了本地演艺圈外，近期碧咸与大仔Brooklyn的矛盾更是惹来热议，云文子推算二人之间的矛盾或会在夏天越演越烈！ 撰文：多莉

堪舆学家云文子以奇门遁甲预测马年众星运势。

MIRROR打破解散传闻，宣布年底齐人开骚，但仍需提防不良是非。

近期当红男团MIRROR屡传解散及团队不和，云文子即向粉丝派发定心丸，指今年绝无解散机会，「值符在宫位代表出名、团结、名气以及地位的意思，可化解不良或不愉快的事。」又指MIRROR适合在农历5月进行宣传或计划，而在农历11月左右即有机会举行演唱会。至于镜粉最关心的开骚场地，会重返红馆还是进军启德新场馆？云文子表示应该会约定粉丝在「老地方」（亚博Arena）见面。不过，云文子亦强调团体在农历3、4月或逢是非或不良消息出现，须小心应对。而在访问之后，MIRROR成员现身网上粉丝见面会时，果然透露今年12月将齐人开演唱会。

云文子预料香港电影业在明年将迎来转机。

阿佘事业迎巅峰，可惜缘分方面可能要静待明年。

宣萱同样事业腾飞，但可能仍然欠缺好的桃花运。

娱乐圈的感情发展一直都是大众茶余饭后的热门话题之一，「黄金盛女」佘诗曼以及宣萱的感情动向备受关注，但云文子则认为两人在马年难觅良缘，她分析指，佘诗曼在马年破太岁，容易破财，虽在感情上不乏追求者，但即使有对象亦易受心理状态和外在因素影响，从而关系被破坏，因此建议静候2027年。云文子认为宣萱的桃花运会在入秋后较旺，「宣萱容易在兴趣班或者学习场所遇心仪对象，但二人或会无疾而终。」她建议对方可穿着白色、金色或银色的服装，有利桃花运。

马明靓汤夏天子女缘旺

而汤洛雯自2023年与马国明拉埋天窗后，不时被指孕味浓，两人出席活动时多次澄清传闻，并指对生B抱持顺其自然的心态。被问到两人在马年能否造人成功？云文子透露他们的子女缘在夏天之后先会旺盛，她亦提醒汤洛雯需保重身体，「在农历6月以及7月，靓汤需注意妇科健康以及做足养宫，才会在下半年有机会怀孕。」

马明、靓汤夏天之后可能荣升父母。

卫诗雅宜北上发展

在马年，生肖属马、鼠、牛以及兔是犯太岁，但云文子则认为属鼠的卫诗雅今年在事业上会多元化，更可以开心揾银，「犯太岁是指会有变动，但有3成人会在此阶段一飞冲天，而卫诗雅则是其中之一！」她分析指卫诗雅今年手脚易受伤，但在约农历9月时，个人运势强旺，会有新的发展方向，甚至可以尝试北上发展，因北方有利她。

卫诗雅今年犯太岁，大有机会一飞冲天！

林峰演艺生涯迎高峰

至于男神林峰在2025年凭《九龙城寨》以及《寻秦记》爆红后，云文子看好他在马年的发展，延续辉煌。她以奇门遁甲的卦象推算出，林峰的命格有太岁临惊门相生旺，「林峰太岁得力，会得到公司和粉丝的爱戴，而惊门则是一鸣惊人，他的演艺生涯会更上一层楼。」

林峰马年的发展同样被睇好。

林智乐贵人运不俗

早前获云文子助力的何广沛成功夺得最佳男配角奖，问到2026年有否睇好哪位黑马？她笑指有关注生肖属羊的林智乐，因是2026年运势最佳的生肖外，更是有不俗的贵人运，「他适合到内地发展，会有相当不错的发展机会，但身体上较弱，或因太操劳，需注意心肺健康。」

林智乐被睇好成为今年黑马。

碧咸家庭矛盾越演越烈

而在海外，英国前球星碧咸与大仔Brooklyn在去年关系破裂闹得沸沸扬扬，近期Brooklyn更在社交媒体力数父母破坏他的婚姻，甚至扬言不会和解，令大众都对事件的走向十分好奇。云文子直指去年碧咸的家宅运不良，而在马年他与Brooklyn都破太岁，二人容易燥底和争执，关系难以回复当初，甚至在夏天时，会引发更多的是非，但始终是一家人，在2027年会好转。

碧咸的家庭矛盾或许都要等到明年才会缓和。

香港电影业迎来转机

云文子对香港娱乐圈发展持正面看法，「马年是旺火的年份，而娱乐圈是属火，因此娱乐圈在这个属相下是可以发围。」对于坊间指香港电影业衰退，她认为只是一个过程，在明年将迎来转机。