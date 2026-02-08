66岁经典绿叶王惊传健康危机 脸颊凹陷瘦到脱相 内地爆红后近况曝光变纸片人？
现年66岁入行逾40年的资深演员车保罗，凭其独特的外型和精湛演技，演出不少经典「绿叶」角色。车保罗自参与内地综艺节目《无限超越班》而人气急升，之后长留内地发展，获得不少演出机会。近日网上流传出车保罗穿上财神装的照片，却让不少粉丝感到担忧其身体状况。
车保罗健康惹关注
照片可见，车保罗穿上一身喜庆的财神装，头戴精致的戏帽，但车保罗的脸容却显得异常消瘦。车保罗的两边脸颊严重凹陷，颧骨突出，与过往相比简直判若两人，状态似乎有些憔悴，让网友直呼「瘦到脱相」，留言盼他工作之余，也要注意健康。
而另一条拍摄短视频《中国球王》的拍摄花絮，车保罗以广东话、普通话、英语、日语沟通，展现超强语言能力。不过影片中的车保罗穿上白Tee，戴住太阳眼镜等埋位时，见到其一双手臂超幼，看起来比两年前缩水一、两个码，引起网民关注，担忧问是否「车保罗」。
车保罗多社会历练
车保罗拥身高190cm身高，却因外形而令角色受到很大限制，亦因为收入不高，而一度转行。车保罗小学毕业后，曾做过面包制作学徒、戏院带位员、灯光音响及工程技术员、楼宇维修、装潢、保安、地盘、医院杂工、搬运工人，更在中英街边境受聘任健康监察员。车保罗现时在内地除拍剧及短视频剧集外，亦有以明星担任导游身份，带团到内地景点游览。
