「Ball后」薛芷伦揭秘香港顶级上流饭局 全身CHANEL现身富豪会所不及奢华水晶餐桌抢眼

62岁名媛薛芷伦（Fanny）曾因游走Ball场而有「Ball后」之称，薛芷伦经历婚变，又因罹患乳癌，导致脸容失去昔日光彩，多度被指容貌「进化」，薛芷伦无奈解释是化疗的后遗症。薛芷伦近年懒理传言，活得开心，不时曝光上流生活，惹来不少网民羡慕。

薛芷伦曝光奢华会所内貌

薛芷伦近日在IG分享「香港顶级私人会所晚宴」的照片，见到薛芷伦以一身CHANEL新款打扮现身，场内布置极尽奢华。薛芷伦公开的影片，有整组由纯水晶制成的餐桌及座位，在灯光折射下光彩夺目，高级程度令网民大开眼界。

有指晚宴举办的私人会所，平日不对外开放，而且入会门槛极高，会员非富则贵。而薛芷伦在富裕家庭长大，父亲为富商薛万康，薛芷伦曾入读传统名校，之后到美国升大学，直到22岁继承父亲遗产。

薛芷伦豪宅有巨型卡拉OK房

薛芷伦曾与香港60年代五大富豪之一马锦灿长子马清伟结婚，二人离婚后，薛芷伦于2018年以9,750万元成交，连税高达1.12亿购入位于赤柱富豪海湾的独立屋。有指薛芷伦斥巨资装修，全屋以奢华古典宫廷风格设计，最特别是屋内有巨型卡拉OK房，目测最少容纳20人。

