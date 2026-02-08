东张西望丨大埔食肆老鼠开餐片原来拍咗一年先公开？ 拍摄者反击店家称AI合成指控：千真万确

近日，一段关于大埔某食肆后厨有多只老鼠在装满生肉的桶内「开大餐」的影片在网上疯传，引发市民对食品安全的广泛关注。涉事食肆随后发表声明，指影片为「AI合成」，并已报警处理。然而，《东张西望》节目组找到了影片的拍摄者，对方坚称影片「千真万确」，更表示欢迎找专业人士鍳定真伪性。

骇人影片引发热议 市民感恶心

影片中可见，在食肆的后厨近门口位置，一个蓝色胶桶内装满了生肉的食材，至少有五、六只老鼠在桶内大快朵颐，场面令人震惊。影片在各大社交平台被迅速传播，《东张西望》派出主持在街头采访，市民纷纷表示「很恶心」、「很可怕」，有该店的熟客更表示暂时不敢再光顾。

店家称影片是AI合成

面对舆论压力，涉事店舖在社交平台发表声明，称影片是有人恶意诽谤，并指影片有多个不合理及常见的AI合成内容特征，包括画面比例异常、物件边缘模糊、光影不自然，认为是恶意诽谤，并已就事件报警处理。

《东张西望》记者到店舖求证，店员表示声明由负责人发出，「其实呢啲……专业嘅人呢，一睇就睇得出㗎喇，（老鼠）后期key上去㗎嘛！」该店员亦透露，食环署职员曾到场巡查，并提醒他们注意卫生。

拍摄者王先生现身：欢迎鉴定

为查明真相，《东张西望》节目组联络到影片拍摄者王先生。他透过电话访问表示，影片是他在2025年2月上旬凌晨时分，于该店后巷停车场等候朋友时亲眼目睹并拍摄的。王先生强调：「呢段片呢，系千真万确嘅。我手头上面呢，有呢个original file (原始档案) 喺度。咁我亦都欢迎佢哋揾人同我对质，或者可以揾啲专家嚟check吓我条片，究竟系咪真系有郁过手脚，或者系用AI整出嚟嘅。」

对于为何事隔一年才将影片公开，王先生解释，最初拍摄只是为了跟经常光顾该店的朋友开玩笑。直到最近，他在网上看到有人发帖讨论同一家店的卫生问题，便在留言区贴出这段影片，旨在与同为大埔的街坊讨论，没想到会引起如此大的回响。

食环署：有怀疑鼠迹

而《星岛头条》日前亦就事件向食物环境衞生署查询，署方回复指派员到该食肆视察，发现食物室不洁并已提出检控。人员虽未发现鼠只，但有怀疑鼠迹，已勒令清洁。署方正调查事件是否因不当处理食物引致鼠患，并已在附近加强洁净及放置毒饵防治，会持续留意该处的卫生情况。