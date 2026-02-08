庄思明了解灾民心情需空间调整 被家姐取笑仲未结婚 : 唔够佢叻 投诉杨明婚期得个「讲」字

杨明与庄思明昨晚（7日）一起出席盆菜宴，庄思明坦言身边有朋友的家人遇上不幸，刚发生的时候，自己也不敢联络对方，只能靠朋友和对方的家人了解情况，而大家也给予时间及空间让他去调整：「因为呢件事太突然，一夜之间好似失去咗好多嘢，都唔敢打搞佢太多，不过佢都知好多人支持佢。我觉得个伤痛唔会减轻，等佢慢慢平伏返，再振作先再同佢倾多啲偈。」杨明也希望宏福苑的灾民也可以找社会机构去帮忙，或找别人去倾诉，平伏心情。他指自己也有不开心的时候，幸好自己是较开朗的人，也认为有很多人比自己更惨：「人生有开心有唔开心，唔可以将唔开心逗留喺身上变太耐，我会揾一啲令自己开心嘅嘢，例如打篮球、游水同见朋友，对我嚟讲可能会分担到一啲负面情绪，系一个好有效嘅方法。」庄思明则指爸爸离世的时候，自己当时不想见人，所以也明白朋友为何会收埋自己：「你唔想每见一个人又再去讲一次，不断挖伤口同伤痛，我会容许自己喺间房度发泄情绪，一定需要发泄，因为屈住屈住，唔知几时承受唔到，到之后觉得自己可以见返朋友或亲戚，就去揾人倾偈。」

杨明称要给庄思明惊喜

提到农历年，庄思明表示会返马来西亚探望家人，而杨明亦会同行，之后杨明先返港再去惠州探亲，而自己随后亦会同行。至于两人的婚期？杨明即摆出OK手势，表示第一时间会通知大家，讲到庄思明家姐庄思敏也笑她，指自己结了两次婚但她还未结？庄思明说：「咪由得佢笑啰，佢而家叻呀嘛，用次数嚟计佢几叻呀！唔够佢叻呀，我输咗！」杨明就表示会尽快，又笑指今年好大机会尽快通知大家，而庄思明则在旁揶揄他所讲的「似曾相识」，问到结婚会在哪里搞，庄思明表示应该会在香港，因为自己在这里出生，朋友和亲戚也在这里，马来西亚则会一切从简，而杨明也认为香港，因为亲戚朋友也在这里，提到他们最重要的是订婚期，庄思明即说：「系啰，讲咁多呢啲嘢冇用，成日讲咁多废话。」至于是否已影婚照，庄思明再投诉表示：「梗系未啦！相都未影一张。」至于情人节，杨明就表示已有准备，又指很多人已知道自己已准备好戒指，只是还未给庄思明，而庄思明亦笑说：「净系俾咗个盒我。」杨明就指因要给庄思明惊喜，故要等事情丢淡之后再送。