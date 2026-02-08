林正峰攻短剧市场5日拍完65集 日瞓3小时做足准备 开「许诗晴传」获网民力撑再现身: 我都好期待

久未露面的林正峰表示刚从宁波返港，此行是出席品牌活动，也有见当地的粉丝。提到他早前挑战五日拍65集短剧，他笑言也觉得自己很犀利，一日拍20场戏，高密度之余且每埸戏也非常多对白，而且全普通话，不过他指这是一个机会及非常开心的磨练，笑指自己过完那几天就像过了几年，完成后也觉得成长不少，又指拍前准备功夫做足，除了查好拼音及找人教读字之外，也狂背稿，拍摄前两三小时也会再用普通话背一次：「每晚收工可能两、三点，我要六点起身去做准备，因为我唔想影衰公司又唔想影衰自己。」不过他坦言拍摄时因模仿他们卷脷的口音，加上自己的广普令其他演员发笑。

林正峰不局限地方发展

问到今次辛苦还是以前辛苦？他说：「各有各辛苦，拍短剧好密集，我要花好多精神去记对白，同埋短剧同长剧有唔同，短剧需要夸张，长剧就需要慢慢提升情绪，要好细致，短期一嚟就要爆喊、好嬲，对我嚟讲系挑战同有啲冲击，所以各有挑战。」至于今年是否会多留在香港？他就表示要看公司安排，哪里需要他就去：「唔会局限自己，边度有机会就尽力争取，而家市道唔好，会尽量珍惜每个机会。」

林正峰等「许诗晴传」消息

另外，提到钟澍佳有意开「许诗晴传」，问到演许诗晴老公王伟的林正峰是否会参与？他说：「未有消息，如果你哋收到消息同我讲声先，（你对许诗晴嚟讲好紧要。）身份上面系，我见有好多网民都希望王伟再出现返，我都好期待睇吓咩情况、咩时候咩剧情会再出现返，但其实有冇我都唔会特别去谂，有冇嘢做我都会尽量去增进自己，尽量提升自己。」