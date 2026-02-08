Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张玉珊带男友卢启贤现身盆菜宴 爆参加甄子丹派对被对方求婚 已影婚纱相但未确定婚期

影视圈
更新时间：11:45 2026-02-08 HKT
发布时间：11:45 2026-02-08 HKT

林正峰、庄思明、杨明及一班《中年好声音》歌手等昨晚（7日）到启德出席盆菜宴，与大埔宏福苑火灾灾民一起食盆菜送暖。去年指已接受男友卢启贤（Calvin）求婚的张玉珊更对方一起前来支持。

张玉珊不想婚礼太高调

张玉珊受访时指今次是首次接触灾民，会先了解他们的状况，再看看他们有什么需要，活动也希望能给予他们互相支持、互助互爱及温暖感觉，又指未婚夫是首次参加盆菜宴，自己做善事他也会支持。问到两人的婚期，张玉珊表示还未定，有消息就会宣布，而她透露当初是参加甄子丹的派对：「佢请咗我哋所有朋友去食饭，嗌晒大家要着靓靓嚟食饭，跟住突然间求婚。（𠮶刻冇得唔应承？）应承咗先，到时再决定，点样进行可以慢慢落实，临时合约可以做咗先。」问到心目中婚礼，她指求婚后有想过，但自己不想太高调，所以一直想不到如何搞，至于是否会选择旅行结婚？她再笑指要等发相，但她承认已影婚纱相，至于是否已注册，她即笑言婚纱相与注册是两回事。

