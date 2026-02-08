Gin Lee头场红馆个唱《造星VI》B3组囝囝做嘉宾 师徒合作跳唱《GoodNight》 深情剖白低潮期曾不想做人

一连两场《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN HONG KONG 2026》演唱会昨晚（7日）在红馆开锣，Gin Lee(李幸倪）多谢大家来到她第二次红馆演唱会亦是她人生第一个四面台演出，也知道大家与她一样等了8年。

Gin Lee演唱会主题用五行做概念

今次演唱会主题用上五行去做一个串连概念，开场时以「金」揭开序幕，下一节是「水」，水有很多意思，温柔又坚定，可以流动也令她想起当年自己，一个人漂洋过海来到香港，一个美丽城市慢慢扎根，由一个好陌生的地方慢慢变成自己的家，得到很多不同故事、很多成长、很多机会，最紧要是她收获到大家。

Gin Lee自爆曾想过不做人

演唱《无愧于当初的我》之前，Gin笑指，听到很多人说她不贴地，所以她用行动展示贴地一面，即场表演除鞋，之后在小舞台上演唱。在她演唱一曲《白夜行》之前，多谢大师兄谢霆锋作这首歌给她，带给她和乐迷力量。Gin在台下换衫时舞台上播出她的录影片段，她在片中指出，自己不喜欢在社交平台放负，但重提起5年前逝世的爱猫，加上当时遇到低潮，自爆当时失落脆弱至曾想过不做人，片中的她也忍不住落泪。她发觉做艺人接收到太多舆论压力，需要平衡心灵，她透露有网民叫她瘦10磅会更靓，她笑言：「多谢，但我很健康，我开心做回自己，亦觉得现状不肥，只是比纸板人肥少少。哈哈！」由于入行时她只懂得唱歌不知道还有其他事要做，她是个不饮酒及不参加派对的人，又不钟意跟陌生人倾偈，为了前行她当这些是挑战，为此她更买了一本「如何与人展开对话」的书来看。

《造星VI》B3组成员感激Gin

头场Gin找来《全民造星VI》B3组成员Teller、毕佬、Yip Sir、Larry、TUZERO及绍冠担任演出嘉宾。6人升上台后也有一种是否发紧梦的感觉，Gin呼吁观众给予多些欢呼声，让他们感受一下红馆魅力。之后他们逐一讲出感受，TUZERO表示，大家看节目都知道Gin是好老师，这一刻真的感觉很梦幻，被淘汰时曾说过：「我一定争取一个机会与Gin同框，现在真的实现到，除了多谢之外已不知讲甚么好。」Teller先多谢Gin邀请来红馆演出，感到这是很多艺人的梦想，他说：「你在《造星》教识我们很多东西，在心中。」Yip Sir称，自己作为一个舞者，这对舞者来说很难得可以一个嘉宾身份来到与老师一齐演出，让他感到今年是奇迹，很感恩遇到Gin。绍冠则表示，多谢Gin在比赛时拣了他们同一组，令他们可以创造到很多属于自己的作品，今天更可以一起演出。Larry除了多谢老师的邀请外，令他想不到可以一起在红馆表演。毕佬则说：「你（Gin)真人唱歌真的很好听，千万不要理Hater的评论，虽然被淘汰时我有一点点不开心，但我永远铭记Gin一句教诲，努力的人不会输，我们B3组今日在红馆也因为你，多谢。」

Gin Lee吁要珍惜年轻人

Gin指出，除了台上面6位组员，面前38位都是《造星》仔仔，香港需要有才华年青人，大家给予多些鼓励和支持这班年轻人，让他们都可以站上自己舞台发光发亮。她又表示，去年担任导师工作结识了一班非常可爱又很有才华的《造星》仔仔，好好珍惜这缘分，衷心祝福他们之后的路可以走得顺利。她笑言：「真的想说，做导师真的很攰，没有什么特别的话，还是做回歌手好。」之后他们师徒合作跳唱一曲《GoodNight》。最后Gin以一曲《双双》为演唱作结。