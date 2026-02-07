Gin Lee一连两场红馆个唱开锣 谷胸黑丝性感登场跳唱《ICONIC》

一连两场《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN HONG KONG 2026》今晚（7日）在红馆开锣，首次挑战四面台演出的Gin Lee，吸引了老板杨受成博士及太太、陈慧娴、蔡一智、海儿、VIVA、何佩瑜、曾傲琹、黄明德、黎展峰、刘若宝，沈震轩和女友陈欣姸、《全民造星VI》38位学员，还有Gin的父母及家人一同捧场。

Gin Lee谷胸登场

Gin Lee以谷胸贴身闪石上衣加黑丝下身性感现身舞台，与十多位舞蹈员一起跳唱《ICONIC》揭开序幕。