Taylor Swift新歌MV星光熠熠 Domhnall自荐做男主角 网友大赞似人气剧《怪奇物语》

乐坛天后Taylor Swift于美国时间周五早上公开了最新MV《Opalite》，令Swifties（Taylor粉丝暱称）兴奋不已，事关MV中巨星如云，令粉丝们数明星都忙个不停。

Taylor MV串星多箩箩

MV中串星包括有《奥本海默》金像影帝基利安梅菲（Cillian Murphy）、《回到最爱的一天》男星Domhnall Gleeson、《从前的我们》韩裔女星Greta Lee、黑人女星Jodie Turner-Smith、苏格兰歌手Lewis Capaldi，以及英国皇牌主持人Graham Norton，星光熠熠。

Taylor因《The Graham Norton Show》引发MV灵感

Taylor发文透露，MV创作灵感源自她去年10月作客英国人气talk show《The Graham Norton Show》，MV中客串的众星同为该集嘉宾。席间Domhnall开玩笑说想拍Taylor的MV，虽然她当时惊讶到擘大口，但后来又谂这的确是个好主意。于是她邀请了Domhnall担任MV男主角，而其余嘉宾及主持人都应邀客串。基利安现身于MV中的大型广告牌，Greta扮演在电视上自弹自唱的歌手，Jodie则在电视上示范健身操，Lewis就饰演照相舖摄影师，Graham则化身售货员。众星演绎搞笑之余，全个MV亦走80、90年代风格，网民们均笑言此MV令他们联想起Netflix人气爆剧《怪奇物语》。