周志康回应「企鹅人」传闻 开心受到关注 胡子贝周智敏相约粉丝过情人节
更新时间：20:45 2026-02-07 HKT
发布时间：20:45 2026-02-07 HKT
周志康、胡子贝、周智敏出席Mikiki「甜蜜情歌Music Live」活动，唱歌之余又分享以往过情人节的点滴和开心事，及收过情人节最难忘的礼物，他们还教单身族表白的好方法。
周志康获太太及女儿到场支持
有传闻《中年好声音4》内的企鹅人是周志康，阿康表示：「收到好多关注和力量，他自己也有留意这节目和其他参赛者，大家都很努力表现好好。」问他会不会是迟来的关注？阿康觉得每个阶段都有不同专注的事情，希望大家支持不同的周志康。今日太太和两个女一起来支持，情人节已经很久没二人世界，不过有时候如果家人帮忙看小朋友，也会撑枱脚去食饭。在场朋友们都希望他表演《Touch》，周志康即场献唱古巨基另一首歌《爱神》，让大家听听跟企鹅人的声线是否相似。
胡子贝、周智敏直认不是A0
胡子贝及周智敏被问及有没有拍过拖，他们异口同声表示：「没有拍拖，你们都不相信啦。」即表示他们不是A0 。周智敏已约粉丝们在情人节当日于社交平台聊天。胡子贝也希望正日都是跟粉丝一起，因为翌日会推出新歌《情完节》，她说今年是第一年在香港过情人节，感觉应该会好新鲜和开心，笑言以前同朋友一起去打桌球过节，因为有情人的都去了食饭，桌球室比较容易book房。
