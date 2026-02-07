蔡一杰59岁生日宴筵开22席 获外地Fans赶飞机到贺劲感动

草蜢的蔡一杰昨日迎来59岁生辰，前晚他在九龙城的酒楼筵开22席，与大约300位歌迷举行生日晚宴，杰少亲友和前辈查小欣亦来到贺。宠粉的杰少出动私伙珍藏Labubu做抽奖礼物。而幸运大奖由全场合资，一注独得近港币6000元现金奖，杰少透露生日愿望：「祝大家身体健康！」Fans起哄「加场！加场！」争取4月红馆「THREE IN LOVE草蜢演唱会2026」加场。

杰少爱上打麻将

生日宴开始时，穿着红色上衣的杰少风骚出场，高呼：「我返咗嚟啦！大家好吗？祝大家新年快乐，身体健康，今晚玩得开心、食得健康！」Fans尖叫与欢呼，一同高举印有杰少靓仔样的挥春，齐声恭贺「生日快乐，福星拱照，身体健康，演唱会大卖」，杰少与全场Fans大合照。开席后立即玩热身游戏，Fans透过盲抽歌词小卡对应杰少手上的歌名，赢得他精心挑选的珍藏Labubu，全场哗声四起。杰少最近爱上打麻将，Fans特别设计一款游戏，每组16位Fans上台抽麻雀纸牌，数字最大的三位获得大利是，其他得安慰奖之外，另抽出一位Fans猜台上的麻将叫甚么糊。有Fans不懂打麻将，杰少帮忙提示，其中一铺叫「十三么」，杰少问：「只『发财』呢？」Fans立即指住他，他哈哈大笑说：「吓？我惊你哋甩我（摸我）呀！」

杰少感动海外Fans专程来港

之后Fans推出「59」字样的生日蛋糕，全场大合唱生日歌，并送上鲜花祝贺。为了参加偶像的生日会，有美国、韩国、日本、台湾、内地和马来西亚等Fans专程来港，甚至即日来回，生日会后赶去机场，杰少非常感动，「韩国𠮶位Fans跟咗我差唔多26、27年，真系好耐。佢哋以前会喺电台等我，见返啲旧面孔好开心。今日都有好多阿梅（已故师傅梅艳芳）嘅歌迷嚟咗，我觉得好开心，因为我哋识咗好耐。」杰少几乎每年都会与Fans庆祝生日，去年因接受开脑手术没有搞生日会，他说：「我上次开生日会系两年前，而家两年后又唔同咗，我加咗新嘅Chips，全新面貌，我觉得更加开心。做人一定要开心，要爱自己！」生日会压轴环节：单独合照，Fans都争取机会揽实杰少和送礼物，礼物尽显心思，𠱁得杰少非常开心！