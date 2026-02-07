张与辰新歌MV有女神李芷晴赖佩琳助阵 拍亲密动作唔尴尬 零亲嘴镜头：惊吓亲粉丝

张与辰今日（7日）到佐敦出席腕表宣传及他的新歌《独居的仪式感》MV首播活动。这次张与辰和腕表制造商合作推出「花啦啦陀飞轮腕表」，由张与辰亲自设计表面图案，将他设计的苍蝇「花啦啦」投放在腕表上，令他最开心的是，自己绘画的设计图是平面，但腕表制造商却将他的设计变成3D立体及局部镂空，将设计感觉增强，难怪他也说：「有些事真的要交给专业人士才能呈现出来。」

张与辰要好好操体型

虽然张与辰没有学过设计，但自小便爱画画，现在当然要专心将「花啦啦」画得更好。问到可有画过人像？他称，第一次画人像时年纪很少，问他可有试过画全裸人像？张与辰笑言：「未有，只看过电影《铁达尼号》那一幕，自己从未画过，也不敢去画，因怕画出来比例不好，会被人打。哈哈！」追问他可曾被人邀请当裸体模特儿？他表示未曾试过，若要当裸体模特儿的话，他便要好好操练体型，并笑言：「之前我是东坡肉，现在是排骨，要操练好才可以，至少练出油鸡胸，肤色健康些才可，现在似白切鸡，真的不可以。哈哈！」

张与辰花半小时与李芷晴谈天

此外，张与辰的新歌《独居的仪式感》MV中有两位女演员李芷晴及赖佩琳演出，他表示，这次MV注重将故事呈现出来，李芷晴饰演他的稳定女友，所以不时有一些拥抱亲密动作，事前他花了半小时与李芷晴谈天，好让拍摄亲密动作时不会尴尬，问到为何没有亲嘴镜头？他即搞笑说：「帮我炒掉导演！哈哈！一步步慢慢来吧，我怕吓到粉丝令他们不接受导致跌粉。其实MV中，我有帮芷晴吹头发，这对情侣来说是很甜蜜的事，（有没有帮另一半吹过头发？）他帮我呢！」

