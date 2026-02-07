李芷晴参演张与辰新歌MV演情侣 生日获好友钟晴送鲜花 拍拖采取佛系态度：顺其自然

昨天是李芷晴33岁生日，今日（7日）她与赖佩琳到佐敦出席腕表宣传及他们有份参演张与辰新歌《独居的仪式感》MV的首播活动。李芷晴于MV中与张与辰饰演情侣，主要演绎甜蜜部分，有一些布置家居或张与辰帮她吹头、大家互相打闹、拣婚纱等，她直指，若有男生肯为女生吹头发是很甜蜜的事情，因她头发很长，要吹很耐才干，真的很麻烦，她说：「如果有男士帮我吹头，我会加很多分！（试过吗？）只得爸爸，哈哈！有次吹头时我跟爸爸说，吹极都不干，他自动拿起风筒帮我，真的很甜蜜呢！」

赖佩琳自称「I人」未曾做主动

问她生日收到什么礼物最开心？李芷晴开心表示，好友钟晴提早为她庆生并送了鲜花，生日是与《爱·回家》的艺人在工作中度过，吕慧仪送了蛋糕，汤盈盈派利是给她，单立文请她吃午餐，晚上则回家和家人吃饭，问到生日愿望是否拍拖？她表示对于感情自己采取佛系态度，自爆以往自己太执着，希望自己能改变对方，现在知道不能强求，学懂放下执着顺其自然，现在希望自己的工作更忙。赖佩琳在MV中是负责悲伤部份，饰演暗恋者的她，承受张与辰角色为她带来的伤痛，她自称是「I人」现实生活中未试过做主动，MV中要主动出击对她是突破。此外，有网民赞她样貌似内地演员赵露思，她自觉也相似，因为对方现时炙手可热，所以令她感到很开心。