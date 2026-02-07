吕慧仪想12岁囝囝与文静兼读书叻女仔玩 被笑系典型妈妈 滕丽名喜见古天乐推出唱片期待对方开金口

刘丹、林淑敏、吕慧仪、滕丽名及单立文等今日（7日）到尖沙咀出席《爱．回家之开心速递》快闪活动，众人先砌挥春游戏之余，更大讲吉利说话，亦向围观的市民大派利是封。

吕慧仪忙大扫除

吕慧仪与滕丽名一起受访，吕慧仪指情人节完成拍摄后收炉，然后就要忙大扫除，初五才启市，新年想带儿子返家乡探望90多岁的嫲嫲，但首先要抢高铁飞，自己这方面不太熟悉，要靠哥哥帮她抢，若抢不到飞就会留在家中陪儿子打机，又指儿子已经12岁已变青少年，所以现在要训练他有责任感，帮手清洁家居，问到她的儿子现在是否有拍拖？她说：「个仔仍然钟意同男仔玩，因为女仔唔识踢波，我都想佢识一个文静、读书叻嘅女仔同化佢。」滕丽名即笑吕慧仪是典型的妈妈。

滕丽名与老公出埠过二人世界

滕丽名表示自己在情人节已经收炉，难得今年新年有长假，将会与老公出埠过二人世界，因为最近要拍剧之余要紧要宣传电影《寻秦记》，所以自己要补偿对方。提到《寻秦记》加长版，她指看到有广告，指会在情人节上映，但反而自己不清楚，因拍摄的时候拍了很多内容，有很多戏份也是没有对白，所以不知道加长版会有什么，自己亦很期待，又指得知古天乐再推出唱片，也很期待听他唱歌，提议她在庆功宴上叫古天乐唱《天命最高》，她说：「如果佢肯唱，我陪佢一齐唱！」

