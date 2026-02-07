Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周嘉洛指陈滢大把人追 认识对方好朋友Howie 力证感情无变：大家都好friend

影视圈
更新时间：18:45 2026-02-07 HKT
发布时间：18:45 2026-02-07 HKT

陈滢早前带同圈外绯闻男友Howie去看BLACKPINK在香港举行的演唱会，事后另一绯闻男友周嘉洛指没留意陈滢跟谁去睇骚，更指她是少见面的朋友，似乎暗示两人的四年情玩完。今日（7日）周嘉洛到尖沙咀出席《爱．回家之开心速递》快闪活动时表示新年将会有假期，除了陪家人外，也想去阿姐汪明荃家拜年及相约朋友如朱敏瀚及张振朗等朋友聚一聚，至于陈滢也是计算在内？他斩钉截铁说：「计！绝对计！唔需要担心，亦都唔需要写太多，我哋都系老样子，（你话好耐冇见！）少见咗啫。」

周嘉洛答到「流晒汗」

周嘉洛笑指与陈滢从来没什么，之前的只是「传」，提到他曾去过陈滢屋企过夜，他即表示没有过夜，也没跟对方同居，大家只是好朋友，每次都是一班朋友去她的屋企：「咁多年都系好朋友，好朋友！」周嘉洛又表示Howie也是自己的好朋友，问到陈滢为何带对方去看演唱会不带他？他又指自己没有去看演唱会的瘾，更反问：「你哋点知一定系陈滢带Howie去睇？可能系Howie带陈滢去睇呢，（佢同陈滢点？）其实我朋友都会有佢嘅私生活，我都唔系样样都知。」问到是否知道他们现在发展如何？周嘉洛即表示这些要问他们，至于是否觉得Howie追陈滢？他说：「我有太多个人感受，喺好多事情上都唔重要，希望大家意识到呢点。」笑指他回答得含糊，周嘉洛即表示自己已答到「流晒汗」，至于若Howie追陈滢，他是否会紧张？他指不关自己事，又指陈滢大把人追，问到他是否其中一个？周嘉洛说：「绝对唔系！」

周嘉洛证与陈滢友情没变

至于情人节是否会约陈滢？他说：「情人节唔约呀，做乜情人节好地地约人哋？」对于他上次表示少见陈滢令人误会他们已分手，周嘉洛即表示没有，问到两人是否感情没有变？他的：「友情冇变，非常好，大家都系好friend！」提到新年愿望，周嘉洛希望大家都身体健康、开开心心，自己也希望有健康的体魄及良好的生活习惯，又透露最近也做多了健身，叫他约陈滢一起去做，他说：「唔关佢事，唔关佢事，冇佢！」

