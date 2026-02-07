Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甘比打麻雀不叻自认「鱼腩」 坚持年廿八洗邋遢培养子女「断舍离」

影视圈
更新时间：18:15 2026-02-07 HKT
发布时间：18:15 2026-02-07 HKT

华人置业集团行政总裁兼执行董事刘陈凯韵（甘比)今日（7日）出席麻雀王挑战赛颁奖礼，自认打麻雀不叻做「鱼腩」，不过并非「出铳王」，亦未试过跟圈中人打麻雀，虽然子女也懂得打麻雀，不过他们也遗传她是做「鱼腩」。

刘陈凯韵留港度岁

提到农历年，她表示会留港度岁，现已办好年货，以前经常会自制萝卜糕，但今年只制作六个年糕。对于农历年习俗，她透露儿时也会买新衫，长大后觉得没有必要，但年廿八一定会洗邋遢整理物品，从而培养子女要「断舍离」。提到钩织手作品牌生意，她笑言趁著急农历年，更制作贺年物品的钩织手作产品。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
50岁武打巨星惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦  爱家好男人曾「暴打」张晋
50岁武打巨星惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦  爱家好男人曾「暴打」张晋
影视圈
9小时前
美连锁餐厅惊传恐怖自杀案  厨师赤裸头插深炸锅身亡
即时国际
10小时前
李龙基被爆言而无信见钱开眼？前亚视金牌主持点名狂闹：毫无道义 决定永不合作
李龙基被爆言而无信见钱开眼？前亚视金牌主持点名狂闹：毫无道义 决定永不合作
影视圈
8小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
79X路线巴士途经大埔时，司机突然「急转落大埔」，为送抽筋婴儿到医院救治。
79X巴士司机因一事转軚冇行既定路线 直往那打素医院 全车乘客竟无怨言 网民忧司机被算帐
社会
4小时前
立法会选举︱开支申报「奇观」：有人豪花2万泊车 造型设计使$6500 新丁用$5000学演讲
立法会选举︱开支申报「奇观」：有人豪花2万泊车 造型设计使$6500 新丁用$5000学演讲
政情
5小时前
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
2026-02-06 18:26 HKT
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
2026-02-06 12:12 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
7小时前
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
海外置业
13小时前