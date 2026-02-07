甘比打麻雀不叻自认「鱼腩」 坚持年廿八洗邋遢培养子女「断舍离」

华人置业集团行政总裁兼执行董事刘陈凯韵（甘比)今日（7日）出席麻雀王挑战赛颁奖礼，自认打麻雀不叻做「鱼腩」，不过并非「出铳王」，亦未试过跟圈中人打麻雀，虽然子女也懂得打麻雀，不过他们也遗传她是做「鱼腩」。

刘陈凯韵留港度岁

提到农历年，她表示会留港度岁，现已办好年货，以前经常会自制萝卜糕，但今年只制作六个年糕。对于农历年习俗，她透露儿时也会买新衫，长大后觉得没有必要，但年廿八一定会洗邋遢整理物品，从而培养子女要「断舍离」。提到钩织手作品牌生意，她笑言趁著急农历年，更制作贺年物品的钩织手作产品。