汪明荃惊现超市做Promoter？亲自下厨引围观场面墟冚 与市民零距离互动展巨星风范

影视圈
更新时间：18:30 2026-02-07 HKT
发布时间：18:30 2026-02-07 HKT

汪明荃每年农历新年都会自家炮制多盒萝卜糕送给亲友，不少圈中人都曾收到并大赞她的好厨艺。汪明荃去年更与好友苏太合作推出萝卜糕，今年二人再度合作，日前更齐齐现身铜锣湾一间超市。大批市民偶遇汪明荃，现场瞬间被挤得水泄不通！原来汪明荃此行是为好友苏太及自家品牌担任「一日店长」，一身喜庆红衣的她亲民指数爆灯，引来在超市购物的市民围观，场面墟冚！

汪明荃即席展厨艺

汪明荃此行并非简单站台，她化身星级厨神，亲自拿起镬铲，即席大展厨艺，为大家煎「阿姐萝卜糕」。只见汪明荃手势纯熟，将一块块萝卜糕煎至金黄酥脆，香气四溢，引得围观群众食指大动，纷纷举起手机记录下这难得一见的画面。

相关阅读：汪明荃被罗家英要求跳艳舞助兴：吓？难啲㖞 睇老公做一事罕有情绪高涨印证爆料

汪明荃尽显巨星风范

身为「一日店长」，汪明荃绝对称职！她不仅热情地向大家介绍产品，更亲手将煎好的萝卜糕分享给在场粉丝试食，与大家零距离互动。面对粉丝们的合照要求，汪明荃来者不拒，全程笑容满面，更与粉丝的可爱小狗温馨同框，场面热闹又温馨，尽显巨星风范与亲和力。

相关阅读：汪明荃近30年前超性感影片曝光  低胸激凸身材不像半百似30岁  同片「剧集女神」大长腿亦吸睛

汪明荃宽敞独立屋曝光：

