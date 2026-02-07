Anson Kong写错挥春自荐做「八达通」代言 做婚礼兄弟团由Stanley安排 不用教姜涛驾驶贴士 : 新牌必经阶段

MIRROR副队长Anson Kong（江𤒹生）与华人置业集团行政总裁兼执行董事刘陈凯韵（刘太），今日（7日）出席麻雀王挑战赛颁奖礼，大玩游戏。AK和刘太抽取一只麻雀，并依据麻雀的字，即场发挥创意为挥春写吉祥语句。AK原本写「八达亨通」，岂料多手将亨字写多一划，则变成「八达享通」，拍照时他特意用手遮往「享」字，顿时变成「八达通」。他搞笑谓：「呢个品牌可以揾我做，唔好剩系揾Ian（陈卓贤）」

AK为新剧开工角色挑战大

AK接受访问时，当笑问他是否想加入「八达通」广告行列，他笑言会随缘，毕竟有队友陈卓贤和COLLAR成员邱彦筒（Marf）担任代言人，反而他们有工作自己也开心。谈到打麻雀，AK自认不叻又心急，经常想造牌食糊，所以好容易「出铳」，多数玩三番起糊，只会小赌怡情玩成晚只是几百元。AK更现正为新剧开工，今次角色挑战好大，因为跟自己好大反差。提到队友邱士缙（Stanley）与交往九年的女友李炘颐（Alina）宣布订婚，AK表示已恭喜他们，至于会否自荐做兄弟团之一，则由Stanley安排，因为对方朋友众多及同学，若然被邀请时间许可他一定参与。

江𤒹生笑指撞时间缺席叱咤

另外，提到早前有传MIRROR跟商台「反面」，而日前成员陈卓贤（Ian）到商台宣传新歌而成功破冰。AK笑指没有不和或破冰这回事，只是传闻。他笑说：「无冰又点破呢！上年只系咁啱撞时间出席唔到颁奖礼。」对于《东周刊》早前爆姜涛去年底未甩「P牌」时撞毁60万爱车，之后改揸平价日本车。谈到可会从旁教导姜涛驾驶贴士，AK笑言毋需，只要交学费便可，又认为是新牌必经阶段。