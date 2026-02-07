甄济如22岁生日与家人度过 做独立歌手预告将出新歌 戥爸爸甄子丹获改口叫「Dr. Yen」感自豪

甄济如（Jasmine）昨晚（6日）到中环出席品牌活动，刚过了22岁生日的她开心指今年生日特别想跟家人过，故爸爸甄子丹跟妈妈汪诗诗问她想怎样庆祝的时候，她表示想去阿姨蔡汪镁庭家中食越南河粉，问到父母有什么表示？她指是「爱」，自己也没买礼物奖励自己，又谓今年生日没有搞派对，但有相约很多朋友食饭。

Jasmine与团队两日内写17首歌

提到她在生日期间于社交网贴出靓相，被网民大赞越大越靓，她即开心地讲「Thank You」，提到她著得那么性感是否已走出舒适圈？她说：「都系，因为越大越了解自己，识得化妆同埋打扮。（会再性感啲？）要取决于感觉。」至于生日愿望？她表示是出新歌，更透露会很快推出，新歌与过往的风格很不同，属于跳舞有型。至于是否仍有唱片公司合约？她坦言已约满，现在是独立歌手，今次是首次以独立歌手身份出歌，最近也不停飞，在洛杉矶写歌，两日内更与团队合作写了17首歌，笑言已准备开演唱会，不过对自己的音乐要求也很高。

Jasmine欣赏爸爸好学不倦

Jasmine透露爸爸甄子丹现在正身处匈牙利布达佩斯拍戏，对于早前甄子丹获岭南大学颁授荣誉人文学博士学位，她指爸爸现在不是叫Mr. Yen而是Dr. Yen，自己很为他感到自豪，亦欣赏爸爸好学不倦，当日自己与妈妈坐在台下第一行见证整个过程，也感动到眼湿湿，问到会否鼓励到她以爸爸做榜样？她表示会，因看到爸爸妈妈都好勤力工作，为家人付出所有。

Jasmine与家人到土瓜湾派物资

对于早前她和家人一起到土瓜湾派物资，Jasmine指当日婆婆是首次参与，派完后更与她们一起去食茶餐厅。另外，提到她在长辈吕良伟的生日会上又跳又唱，Jasmine指整个表演的编排也是跟朋友一起想出来，有音乐剧的效果，比较像演绎不同角色，故非常紧张，至于爸爸生日将会表演什么？她即笑说：「开concert，谂定喇，有心理准备！」