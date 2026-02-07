TVB花旦朱晨丽叹海鲜露白滑胸口 传遭雪藏两年冇剧开 疑恋富家子外游泄「阔太」风范？

38岁港姐冠军、TVB花旦朱晨丽近年剧集产量大减，久未有新作推出，惹来外界揣测她已被TVB投闲置散，甚至被「雪藏」的传言。然而，事业疑似停滞的她，生活却依然富泰写意。近日她飞赴马来西亚旅行，并在IG上分享了一段自拍短片，展露白滑胸口，状态大好。

朱晨丽游大马叹尽美食

从朱晨丽分享的影片和帖文可见，她此行是到访马来西亚沙巴，并留言兴奋表示：「实现了理想的海鲜自由」。片中的她身穿白色低胸吊带衫，外面披上白色黑点长袖上衣，戴著太阳眼镜和心形颈链，在充满热带风情的水上餐厅自拍，心情极佳。她写道：「远离尘嚣，来海上的农庄品尝鲜美的海鲜，无尽夏里享受海鲜美食的慢生活。」

影片记录了她的美食之旅，包括到访当地的海鲜餐厅，品尝了龙虾、清蒸野生笋壳鱼等丰富菜式，更对当地新鲜的榴梿赞不绝口，直言：「很难拒绝马来西亚的榴梿」，生活过得相当惬意。

朱晨丽事业停滞传低调恋富家子

朱晨丽自2024年初拍毕剧集《反黑英雄》后，已两年没有接拍新剧，事业发展似乎停滞不前，令「雪藏」之说甚嚣尘上。不过，工作量减少未有影响其生活品质。外界一直盛传她与百亿富家子史昊洺（Kenneth）感情稳定，更一度传出怀孕消息，虽然她本人未有公开承认，但不时在IG、小红书等分享周游列国、享受人生的照片，仍被网民笑指尽显「阔太」风范。

