富贵港姐拟与未婚夫签婚前协议自保 揭曾与前度因抚养陷人生低谷 ：爱变恨系一线之差

「麦明诗死敌」同届港姐亚军庞卓欣（Ada）去年Boxing Day（12月26日）宣布与金融才俊男友Patrick结婚，庞卓欣当日在IG贴上与男友Patrick身在雪地的相片，庞卓欣大晒左手无名指戴有一枚巨型椭圆形钻戒，她还说：「今年的圣诞节真是太特别了！」

庞卓欣有意签订婚前协议

目前庞卓欣努力筹备婚礼，日前她在IG贴上一段短片，原来她有意在结婚之前签订婚前协议：「今天呢个主题，我知道喺香港系比较少，如果离婚之后，𠮶啲家产点样算，一早已经有咗呢个协议。Patrick都同我讲，其实佢自己都冇谂过呢个问题。我自己就好明白点解要签婚前协议，因为我以前试过有一个好唔愉快嘅分手。」

庞卓欣与前男友因一只狗陷谷底

庞卓欣表示早年在纽约生活的时候，跟前男友养了一只狗：「我哋分手之后，就有一个协议，不过冇白纸黑字写低。大家记得，如果乜嘢协议，一定要低。因为拍过拖，或者分过手嘅人，都应该会知道，其实好容易由爱变恨真系一线之差。𠮶阵我同前男友分手之后，我哋口头上就话每个礼拜轮流照顾我哋只狗Scotch，但系当我前男友知道我有咗新男友之后，佢就无端端传咗一个讯息畀我，话我以后都唔可以再见Scotch了，如果你想同我有任何关于Scotch嘅联络，都要经过律师。」庞卓欣当刻都完全吓到，立刻问律师朋友意见：「好遗憾，喺纽约狗系被视为财产，𠮶阵系前男友用佢嘅信用卡买Scotch，所以记录上是佢只狗，我啲律师朋友都叫我唔好自己message佢，因为我𠮶阵想自己message佢息，求佢唔好无端端唔畀我见𠮶只狗，我啲律师朋友叫我千祈唔好咁做，因为佢经同我讲咗唔想再同我联络，如果我仲继续揾佢，佢系有权告骚扰。」

庞卓欣称婚前协议似未结婚已计划离婚

庞卓欣坦言当时逼于无奈向男友寄律师信，希望吓一下他：「我系改想佢知我真系想拎返只狗，或者同佢一齐养。我冇谂过佢真系好有准备，寄返律师信畀我，我哋纠缠咗一年最后放弃咗，因为我嘅律师朋友话：『你想唔想真系要上庭？你已经大学毕业，但如果真系要上庭，仲要搞耐啲，而且又会贵啲，仲要喺香港飞返回美国上庭』，所以我最后放弃双方达成协议。𠮶一年讲真系我人生最低潮嘅时候，可能因为咁样，所以我点解我而家会有五只狗？就系弥补我𠮶阵失去Scotch嘅空虚感觉。」庞卓欣还说：「所以我好明白，爱一个人系可以好爱，然后恨一个人亦真系可以好恨。𠮶阵佢就用𠮶只狗来报复同伤害我，所以我都有谂过呢个问题，就系喺结婚之前签婚前协议，但是同时我都唔系好钟意呢个感觉，好似未结婚已经计划紧离婚，已经有个后路。我自己系比较传统，好明显，我结婚都唔想离婚，所以我应该都唔会签，但如果可能签嘅话，都系会关于Soda，无论发生乜嘢事，我一定要有权见Soda。」

庞卓欣曾恋「钟表大王」孙秉枢长孙孙智威

庞卓欣自卸任后未有签约TVB，主力往KOL路线发展。庞卓欣爸爸是股评人、东骥基金管理董事总经理庞宝林，妈妈是香港中文大学兼职导师，姑母为前沙田区议员庞爱兰，有传身家逾亿。2018年庞卓欣在爸爸支持下，斥1200万买入铜锣湾一个700呎单位，成功做业主。庞卓欣2019年与拍拖6年的富三代男友、「钟表大王」孙秉枢长孙孙智威（Solomon）分手，同年再恋上金融才俊男友Patrick，更曾为男友大搞奢华吞拿鱼寿司生日派对，拍拖多年不时高调放闪。