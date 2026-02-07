蔡思韵未有生B计划 与刘俊谦结婚4个月想享受二人世界 范麒智不舍王智骞离开公司：佢系好好嘅大哥

蔡思韵昨晚（6日）出席品牌活动，提到她上次出席完同一品牌活动不久便与刘俊谦爆出婚讯，问今次现身会不会再传喜讯？她反问是否因农历年将至，大家都以长辈式关心她？对于她似乎有「幸福肥」，蔡思韵表示因为即将要开新剧，所以为了角色增肥，吃多了也做gym去增磅，至于增肥多少则要看视觉上是否去到导演想要的那个状态，总之希望自己的线条能够更突出。

长辈没有催促生B

至于是否有计划生小朋友？她说：「我觉得呢个年代好open，都唔一定需要生小朋友，暂时嚟讲我系冇呢个打算，其实嚟紧都好忙，喺台湾开剧，阿谦都好忙，嚟紧佢都要准备《城寨》（续集）。」她又指才刚结婚4个月，想先享受2人世界，而长辈也知道两人在事业上有很多事情想做，所以没有催促。问到身为刘太的她，今年新年是否会用「刘」姓利是封？她表示自己比较环保，通常会用客户送的利是封，不过还是会参考大家意见。

跟家人一起过新年

同场的范麒智情人节将会跟拍档王智骞在港举行见面会，他指最近努力练歌，亦准备了玩游戏的互动环节，希望粉丝会钟意。对于王智骞将离开公司，范麒智指暂时是两人最后一次一起搞的见面会，虽然因对方离开令两人「分手」，但私下仍有见面也是好朋友：「希望佢离开后一切顺利，大家始终都系好朋友。（唔舍得？）当然会，一齐出生入死又一齐同居过，喺BL佢系我情侣，现实生活中佢就系个好好嘅大哥。」范麒智透露新年会跟家人一起过，问到长辈会否问他的感情事？他指因自己工作忙，所以通常比较关心他的身体状况，又谓因年底有机会参与动作电影，故现在要努力开始操练体能。