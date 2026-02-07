Marf 3月个唱门票「秒杀」：松咗一口气 预留位置给男友林家熙 希望情人节不要试到「伏」餐厅

邱彦筒（Marf）昨晚（6日）到中环出席品牌活动，将于3月举行个人演唱会的Marf，早前门票开卖时被「秒杀」，她笑指当刻以为只是纯粹宣布开卖，然后就有很多人分享，发现原来已经售罄。虽然门票卖光，但她坦言怕有粉丝买不到飞而不开心，希望不能来的朋友到时看网上影片，然后一起期待下一次。

加场要靠大家

提议她可以加场，Marf指要大家帮手推，又谓今次反应那么好是自己预期之外：「我反而系谂最坏打算，如果到时真系卖得唔好，咁我就叫多啲朋友嚟睇，因为都有好多朋友问我，我只系话睇吓得唔得。」她又搞笑指知道售罄后，第一个问题问经理人自己是否要继续为演唱会宣传，但停下来也觉得不好，所以继续会出演唱会的东西，令大家更期待，也会顺便谷新歌。

认有压力

至于「秒杀」是否会带来压力？她笑言本来筹备已很大压力，因今次演唱会主题是「Night like this」，故想在这难忘的一晚更精彩：「呢个系压力嘅来源，所以卖完飞呢样嘢对我嚟讲系松咗一口气，起码我唔使担心呢样嘢，可以处理其他嘢。」问到是否有留给男友林家熙，Marf指「梗系有啦！」，但其实也有想过叫男友帮手，但因为现在筹备中，不过真的要找他帮忙，对方就不能欣赏演唱会。

新年未有工作安排

提到新年，她指未有工作安排，应有时间休息，但仍然会为演唱会筹备，至于情人节，她希望尝试一间新的餐厅：「希望𠮶日爱神会保佑我哋，唔好食到伏嘅嘢，同埋我食埋呢个二月会收一收。」