MINNIE @i-dle 预告6月来港开演唱会 最挂住点心和奶茶 曾敬骅想与钟雪莹合作

韩国女团i-dle 成员MINNIE与金马奖最佳男配角曾敬骅昨晚（6日）到中环出席品牌活动，吸引大批粉丝到场，迫爆活动场地。MINNIE甫现身即惹来粉丝疯狂尖叫，她先用广东话向现场粉丝打招呼：「大家好，我系MINNIE！」，之后她透露最挂住香港的点心和奶茶。

2月展开世界巡回演唱会

对于i-dle刚推出新单曲《Mono》 与英国饶舌歌手Skaiwater合作，她指合作得好开心，因对方的性格和创作风格很配合歌曲的意思，又透露2月开始将展开世界巡回演唱会，首站是首尔，之后6月就来港举行演唱会，惹来众粉丝欢呼。离开会场前，MINNIE亦特意再用广东话讲多两句「多谢！」来冧粉丝。

赞柯炜林热情有正能量

至于曾敬骅到场后亦以广东话跟大家打招呼：「大家好，我系曾敬骅！」他指自己昨天到港，看到很多街上的风景，也吃了小吃，觉得香港是充满魄力的城市。若有机会带家人来，也希望带他们吃蛋挞。提到早前凭《我家的事》夺金马男配角奖，他指自己其实在戏内的戏份不多，希望日后能再跟戏中的演员和导演合作。而他又谓虽与柯炜林一起演《大蒙》，但两人戏中其实没合作，不过柯炜林在宣传的时候送了一顶帽给他，自己很喜欢，也觉得对方是一个热情及有正能量的人。问到是否想有合作的演员，他表示是钟雪莹，自己任何角色也想尝试，提到他被称为电影票房的幸运星，他说：「我觉得一部作品，其实真的是透过我们剧组，还有所有的一切努力所建立出来的。这几部作品，我觉得真的非常用心，能够透过这样的成绩，真的为大家感到开心。所以说只要用心，大家肯定会感受到这么热情的。」