50岁武打巨星惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦  爱家好男人曾「暴打」张晋

影视圈
更新时间：10:00 2026-02-07 HKT
发布时间：10:00 2026-02-07 HKT

现年50岁的泰国千禧动作巨星Tony Jaa，曾凭借《拳霸》及《冬荫公》等电影，以其拳拳到肉、惊险刺激的泰拳技惊四座，于香港及国际间「打出名堂」人气极高，2015年更担正港产电影《杀破狼II》，票房大收约1500万。近年减少在银幕演出的他，近日惊传患上胆囊癌，令粉丝都十分担心这位武打巨星兼爱家好男人的健康状况。

Tony Jaa脸颊凹陷身形单薄

为了开拓内地市场，Tony Jaa于今年初开设了小红书帐号与粉丝互动。从他近日发布的影片可见，Tony Jaa确实比昔日暴瘦许多，脸颊明显凹陷，颧骨突出，肤色亦显得黝黑且略为粗糙。无论是身穿牛仔外套吃早餐，还是在录音室里向粉丝问好，其身形都明显比过往单薄，与昔日银幕上肌肉结实的动作英雄形象大相迳庭，令不少粉丝感到愕然及担心。

Tony Jaa传已抗癌两年

在影迷为其健康状况担忧之际，有泰国娱乐媒体引述接近Tony Jaa的相关人士指，其实Tony Jaa早于约两年前已被诊断出患上胆囊癌，当时病情已达第三期、接近第四期。据悉，他因剧烈腹痛、皮肤与眼睛发黄等症状求医后确诊，随即接受了手术切除肿瘤，并一直持续接受化疗至今。幸好，知情人士透露近年其病情已渐趋稳定，整体状况有明显改善，精神与体力亦有所回升。

Tony Jaa由泰国打入荷里活

Tony Jaa的演艺生涯堪称传奇。2003年，他凭《拳霸》一炮而红，戏中不吊钢丝、不用替身的亡命演出，重新定义了动作电影。其后的《冬荫公》更将他推上事业高峰。他成功打入华语市场，在港产片《杀破狼II》中担任主角，与吴京联手对战张晋的场面，至今仍为观众津津乐道。之后，他更勇闯荷里活，先后与尼古拉斯基治（Nicolas Cage）、杨紫琼等巨星合作，跃升为国际级的武打演员。

Tony Jaa爱妻爱女好男人

银幕上是硬桥硬马的铁汉，但Tony Jaa私下却是个顾家、爱锡妻女的柔情好男人。他于2011年与拍拖多年的圈外女友结婚，育有两名女儿，家庭生活一直非常低调。他曾被拍到带同妻女游览市集，享受家庭乐，面对粉丝要求合照亦来者不拒，十分亲民。他曾在访问中甜蜜地表示，女儿见到他拍戏受伤会为他「呵番」，女儿们是他奋斗的最大动力。

