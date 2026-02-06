Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BTS被墨西哥八卦节目喷粉丝小学鸡 ARMY大反击︰我哋有医生法律硕士

影视圈
更新时间：23:15 2026-02-06 HKT
发布时间：23:15 2026-02-06 HKT

红爆全球的韩团防弹少年团（BTS）日前宣布举行世界巡唱，一票难求，但近日有墨西哥节目嘉宾竟指BTS是「不知名歌手」，他们的fans更是「小学未毕业」，引来全球ARMY（BTS粉丝暱称）反弹。

墨西哥总统求加场

墨西哥一档娱乐八卦节目《Chismorreo》于4日播出时，原本聚焦于BTS墨西哥场演唱会门票一票难求的话题，有嘉宾在BTS影片播放时，竟称他们是「不知名歌手」，口出狂言：「如果我有17岁女儿，绝不会让她为了这种演唱会哭闹，我会叫她回去做功课。」另一位嘉宾变本加厉，质疑粉丝购买高价票的判断力，直言：「我敢说至少一半的fans连小学都未毕业！」即便主持人试图缓解，称「对很多孩子来说，看BTS是梦想」，仍无法阻止嘉宾失控的言论。

节目播出后，全球ARMY迅速团结反击，不少ARMY主动公开学历，包括有法律硕士、外科医生、生物科技研究人员、工程师、教师应有尽有，以回应ARMY都是「低学历」的标签。ARMY亦狠批两名嘉宾：「一个靠八卦博出位的节目，有甚么资格嘲笑在世界各地传递正面影响力的BTS与ARMY？」

目前BTS将于5月7、9及10日在墨西哥城举行3场演出，并火速售罄，墨西哥政府高度重视BTS此次巡唱，女总统辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）为此向南韩总统李在明发出外交信函，希望对方协助在墨西哥安排更多BTS演唱会场次。

