陈惠敏抗癌成功显大佬风范 出席酒局中气十足强调呢件事 曾暴瘦中风兼两度患癌花百万治疗

现年81岁的武打巨星陈惠敏，纵横影圈数十年，拍过不少脍炙人口的江湖电影，包括90年代的电影《古惑仔》系列， 演出龙头骆驼一角，至今仍是影迷的集体回忆。近年陈惠敏因患癌而淡出幕前，加上年事已高，影迷也十分关心他的近况。近日名媛寇鸿萍在小红书分享了在酒会遇见陈惠敏的短片，片中陈惠敏外表略显苍老，满头白发，但望著镜头跟网民拜个早年，却是中气十足，铿锵有力，霸气不减当年。

陈惠敏出席酒局精神不俗

近日寇鸿萍在小红书分享跟陈惠敏在洋酒会所的聚会，片中的陈惠敏满头白发，外貌显得苍老，身形瘦削，但精神尚算不错。之后寇鸿萍叫陈惠敏跟大家打声招呼，兼且拜个早年，他毫不犹豫，爽朗地送上祝福：「新年快乐啦！祝大家马年行好运，财源广进！」片中陈惠敏多次强调：「最重要是身体健康！」陈惠敏老当益壮，拜年都中气十足，让人惊讶不已。

相关阅读：陈惠敏曾患双料癌症兼中风 最新照片曝光双眼现一状况 手上持一物令人摇头叹息

陈惠敏曾患脑癌花百万治疗

片中的陈惠敏精神不错，但事实上他在4年前确诊脑癌，当时他身体虚弱，甚至下楼梯都会头晕，最终晕倒送院才发现脑中有肿瘤。陈惠敏经过治疗后，加上运动底子不俗，仅靠打针和食药，用了近一年时间花费过百万治疗后，至今已经康复，并无大碍，虽然减少了幕前工作，他仍不时跟圈中好友聚会，出席饭宴酒局。

陈惠敏最经典是上擂台击倒日本拳王

陈惠敏于90年代在电影《古惑仔》演「江湖大佬」骆驼，成为年轻一代影迷的偶像。他年青时曾当过狱警及警察，其后加入影坛拍过不少脍炙人口的作品，包括《跳灰》和《舞厅》等等，陈惠敏不止演技出色，而且真正是好揪之人，他于1983年在擂台上以43秒，击倒日本拳王，至今仍令人津津乐道，怀缅不已。

相关阅读：81岁陈惠敏谈抗癌经历！脑癌三期都医得好：天都帮我 曾中风、患肺癌花巨额治病