元秋透露梁小龙举殡有送花牌悼念 勾起拍《功夫》回忆 黄德斌想挑战京剧拍新戏有动作场面

黄德斌、石修、元秋等晚上（6日）到戏曲中心欣赏京剧《美猴王．孙悟空 谁与争锋》首场演出，元秋表示与其中一位演出孙悟空的演员朱陆豪相识数十年，故今晚与元家班众人齐来支持。

少用社交媒体

《星岛头条》上月独家证实著名功夫影星梁小龙离世，元秋表示早前梁小龙举殡时，她与元华亦有送花牌悼念，勾起不少拍摄《功夫》时的回忆，她说：「我哋𠮶时住别墅，有几日休息时间，就会叫埋佢一齐食饭打牌，田鸡（田启文）同肥仔聪（林子聪）都有一齐，我哋有个群组保持联络。（可知道他近年身体情况是否一般？）我又唔知道，佢乜都唔讲，佢系英雄嚟，但心脏病发好难讲，𠵱家好好地同你倾偈，可能转头就……突发嘅事好难讲。」讲到梁小龙遗孀在社交媒体发布严正声明，狠斥有人未经家属同意擅自营运梁小龙的社交媒体帐号谋利，元秋表示不知情，自己平时很少玩社交媒体。

4月开拍新戏

黄德斌早前演出新派粤剧，笑谓今次要来学野，有机会都想挑战京剧，但知道不是容易的事，是另一种艺术，而且台上一分钟，台下十年功，如果真有机会尝试，一定要花时间好好练习。农历年将至，黄德斌表示会留在香港休息，3、4月就会开拍新戏，透露会有少少动作，要拉定筋做准备，不希望令自己受伤，影响大家的拍摄进度。