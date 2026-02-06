Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ZPOT落实粉丝团名叫「ZPOTLIGHT」 难以避免被外界批评黐金糠

影视圈
更新时间：20:15 2026-02-06 HKT
发布时间：20:15 2026-02-06 HKT

姜涛、李骏杰、陈柏宇、许廷铿，COLLAR的Candy和Ivy、ZPOT今日（6日）出席慈善演唱会记者会，ZPOT一见到大班乐坛师兄即企起身鞠躬。

自认出道骚太紧张

ZPOT对于参与大型演出既兴奋又期待，指上次出道骚时自觉紧张，今日见到那么多粉丝来支持觉得十分开心，又透露到时会唱经典串烧歌。提到有网民指他们的粉丝名「Light」有抄袭成份，ZPOT称正式落实粉丝名字为「ZPOTLIGHT」，意思是如光一样陪伴，一起成长。

另外，早前姜涛为品牌影宣传照时，因为《全民造星VI》三甲也有份而被指「黐金糠」，有份影相的Hannz坦言师兄出道比较早，舞台经验丰富，表演能力也比他强，是学习榜样。问到是否害怕被指是黐金糠？他明言难以避免，现阶段大家专注在工作和表演上。

