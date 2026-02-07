50年代「天才童星」状态媲美事业巅峰 慢活走出抑郁症阴霾 看破生死决开心过活

现年71岁、出身自演艺世家的冯宝宝，父亲是著名演员冯峰，妈妈是演员陈惠瑜。冯宝宝从两岁半出道至今，拍摄超过200部电影，其中从6岁至9岁最红的童年时期，拍摄超过120部电影，包括《可怜天下父母心》、《夜光杯》等，曾被誉为是「中国电影有史以来唯一可以挂头牌卖座的童星」。冯宝宝曾到英国读书，留学回港后重操故业，先后在电视和电影重新演出，在1993年及1994年凭《92黑玫瑰对黑玫瑰》及《新不了情》，连夺两届金像奖最佳女配角。

冯宝宝全程面露笑容兼状态回勇

冯宝宝的人生经历高低跌宕，曾两度离婚兼饱受情绪病困扰，近年于马来西亚槟城深居简出，甚少参与幕前演出又或者在公众场合公开露面。近日冯宝宝罕有现身接受访问，当日她穿著一件鲜艳的黄色上衣，配戴著时尚的太阳眼镜和项链，打扮优雅，全程面露笑容兼状态回勇，似乎生活相当写意和放松。

冯宝宝状态媲美演艺生涯高峰期

梳了高髻的冯宝宝打扮似足贵妇，虽然淡出幕前一段时间，不过依然星味极浓，皮肤依然白滑，丝毫未见老态，状态媲美演艺生涯的高峰时期。冯宝宝在访问上称在槟城生活快将10年：「呢度嘅生活节奏令我觉得好舒服，天气系热啲，但系空气好好，有好多朋友都嚟过揾我，嚟紧我屋企会大装修，迟啲可以欢迎一啲朋友过嚟探我。」冯宝宝过去曾公开表示饱受情绪病困扰，患上抑郁症多年，需服药长达18年抗病，坦言已看破生死，但移居槟城后因当地生活节奏缓慢，适合目前的精神状况，所以现时对每日生活均感抱恩。

冯宝宝曾有过两段婚姻

冯宝宝曾有过两段婚姻，冯宝宝为首任丈夫招再强诞下两子，1986年发现丈夫欠债，二人离婚儿子归前夫抚养，到了1999年改嫁马来西亚著名建筑师翁兆泉，可惜2012年离婚收场。冯宝宝的大仔招启宗醉心电影，现时做副导演，经常四出工作：「最初我唔系好赞成个仔入行，始终呢一行收入唔稳定，但系呢个系佢嘅心愿，做妈妈唯有全力支持。」二子招启正则在上海有自己的事业，虽然两个儿子没有跟母亲同住，但一有时间，儿子便会过来大马与冯宝宝见面。早年冯宝宝曾经说过要出自传：「后来又觉得情绪上唔想再写，不如向前看，何必继续要去谂，无谓咁唔开心过每一日。」

