52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举  久未现身面容有大变化  积极转跑道性向成疑

现年52岁的TVB「金牌司仪」李浩林（Derek），近年大幅减产，鲜有在香港幕前亮相。他去年透露在北京大学修毕经济课程，并明言有意「转跑道」。他近日罕有地在社交媒体上分享近况，原来是远赴瑞士完成了一项创举——成功登上名震全球的少女峰，亦展现最新状态。

李浩林征服少女峰

从他分享的相片可见，成功征服雪山的李浩林显得极度兴奋。他身穿全套厚实的雪地装备，坐在雪地上，张开双臂，双腿呈V字形，对著镜头露出灿烂的笑容，其可爱的甫士尽显「少女心」。他身后是壮丽的雪山和一支瑞士国旗，他在帖文中写道：「成就解锁：登上瑞士少女峰」，喜悦之情溢于言表。

李浩林明显清减不少

而在另一张于瑞士拍摄的近照中，李浩林身穿轻便的灰色上衣和运动裤，外搭一件黑色外套，倚在栏杆上，面带微笑。虽然依旧神采飞扬，但脸上似乎也留下了些许岁月的痕迹，显得比以往清瘦不少。

李浩林成娱圈「最贵司仪」

李浩林毕业于美国西北大学，精通两文三语，凭借其极佳的口才和儒雅的书卷气质，自90年代起便成为TVB各大综艺晚会，如《万千星辉贺台庆》的「铁脚」司仪。据业内人士透露，若撇除曾志伟及郑裕玲（DoDo）等殿堂级人马，李浩林的身价可谓冠绝香港娱乐圈，是名副其实的「最贵司仪」。

李浩林积极转跑道

近年，他似乎已决心转型。去年他分享了在北京大学经济学院进修的照片，并发表「换赛道转型中」的宣言，似乎为其大幅减产、淡出幕前作出了最好的解释。

李浩林性取向惹揣测

虽然事业有成，但李浩林的感情生活一直非常神秘。多年来他绝少与异性传出绯闻，身边却总有男士相伴。他曾多次被传媒拍到参加同志派对，并曾主持性小众平权活动Pink Dot，令其性取向一直成疑。已「出柜」的资深DJ梁兆辉更曾称李浩林是TVB的「阿姐」，为其性向增添了更多想像空间。