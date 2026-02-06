姜涛回应《东周刊》爆意外撞车 承认爱驱仍在修理中 恨拍拖羡慕Stanley成家立室 否认约满转会

《东周刊》早前爆还未甩「P牌仔」的姜涛，去年底驾价值60万的爱驱出街时，不小心发生交通意外，导致他擦伤，而爱驱擦花之余，更撞到凹陷，之后姜涛改以平价日本车代步。姜涛今日（6日）出席慈善演唱会记者会时指撞车已是很久之前的事，自己也没事，只是车身弄花了一点，虽然发生意外，但他表示没有害怕揸车。

Jeremy敢坐姜涛车

问到姜涛是否感肉赤？他笑指自己有买保险，又指当时是晚上在街边，自己也忘记了在哪里，因为那天好攰，更叮嘱大家要小心驾驶。至于家人是否有担心？他指有，因自己是新手，揩揩碰碰一定有，而在旁的李骏杰（Jeremy）则谓指等姜涛的车技好一点再接送他，问他现在是否敢坐姜涛的车？Jeremy说：「OK，佢而家应该有返小小经验，俾少少面你，我好想坐呀！」姜涛指爱驱仍在修理中，现在是租日本车代步，趁现在尝试不同的车。

专注在工作上

对于早前有传姜涛将约满后有意「转会」到另一间国际性唱片公司，开拓海外市场，姜涛即笑指自己是「转打pickleball」，又指没有转会这件事：「唔知喺边度传出嚟，我都系睇新闻先知，而家都系Focus喺工作，未来会点？大家都唔知道，我连听日食咩都唔知道，所以我都系专心做好自己嘅嘢先。（话你想工作自主同北上赚钱！）呢啲都唔知喺边度传出嚟，我都有啲好奇喺边度传出嚟。」姜涛又谓没有特意想在哪里发展，有任何机会也要珍惜，并不在乎在哪里，只要有舞台就会做，至于续约方面，他指没特别倾，因为自己还未有这个心思，现在只想做好今年的歌：「我谂谂吓阵间返去食咩先，真系谂唔到咁远嘅将来。」

可做Stanley婚礼花仔

提到姜涛的巡回演唱会，有姜糖投诉场地太细买不到飞，姜涛即笑说：「我又唔系真系好红，我开到已经好开心啦大佬，我真系冇关心过Tour场嘅大细，我纯粹开心有得去就得。」姜涛又指最近真的迷上打匹克球，昨晚才跟梁业与陈立安一起打，自己是打完篮球再去打，不过不是因为操fit，纯粹觉得好玩，更即时相约Jeremy一起去打。对于邱士缙宣布结婚，姜涛指对方有邀请自己去婚礼，不过不敢做对方的伴郎或兄弟，笑指他可做花仔，姜涛说：「可以呀！（你唔钟意做呢啲？）我未做过我唔知，佢邀请我咪试吓，恭喜Stanley！（羡慕？）羡慕呀！（几时到你成家立室？）差唔多，你话将来点知，乜都有机会，所有嘢都有可能，（想拍拖？）想！我觉得我呢个时候答唔想好假，所有嘢都有可能，（未有对象？）未，有你哋应该都影到。」

不清楚游学修被雪藏

姜涛早前在IG贴出旧片，他笑言是因为没事做，所以才跟大家分享，让大家不喜欢看就会贴其他，问到是否怀缅以前那么自由，他坦言会怀念小时候的无忧无虑。提到商台破冰，他指这些都是听公司安排，而自己大概3月会出新歌。他早前为品牌拍宣传照，不过因《造星VI》三甲也有份影，因而被指「黐金糠」，姜涛说：「唔好咁讲，我觉得呢个时代，大家作为artist为咗大众开心，每人都系服务紧一啲钟意我哋嘅歌迷，都唔希望大家有咩猜想，咁样唔好。」至于游学修被Viu雪藏，之后他晒与姜涛的合照反击，姜涛指与对方私下有倾偈，但对方是否被雪则不清楚，所以没办法评论。

Jeremy与范卓贤合唱有压力

另外，对于今次慈善音乐会演出， Jeremy将会跟范卓贤合作，他指这是跟对方第二次合作，自己很欣赏对方，又觉得对方的声音很好听，但今次合唱反而自己有压力：「因为要有师兄水准先得，所以大家要一齐努力啲！」姜涛指好开心有这样的缘份能跟陈柏宇合作，因为两人是同一个监制，由于两人也很喜欢陈奕迅的歌，所以刚在后台也有商量应该唱哪一首。