许廷铿约姜涛Ivy打匹克球发泄 Candy不便过问193「被请假」原由

许廷铿、COLLAR的Candy和Ivy、姜涛、李骏杰及陈柏宇等今日（6日）出席慈善演唱会记者会，大会宣布除了是日出席记招的歌手之外，还有李幸倪、卢瀚霆。活动上，ZPOT一见到师兄姜涛、李骏杰、陈柏宇等即企起身鞠躬。《造星IV》导师许廷铿则笑言想同Candy、Ivy跳舞表演。

跳唱表演向COLLAR请教

许廷铿与Candy、Ivy受访，久未露面的许廷铿笑指最近忙打匹克球，又指对手是肥仔（梁业），「刚才也有约姜涛打波。」而Ivy都有打匹克球，笑称可以约埋一边打波一边练气。问到许廷铿当晚是否表演跳唱表演？他自舞技只比陈柏宇好一点，「我好享受跳舞，好不好睇就见仁见智！」Candy期待跟许廷铿合作，形容对方有「爸爸」、「导师」的感觉，在排练、练歌方面希望得到对方指导。许廷铿称看过她们不少演出，在跳唱方面下过苦功，要向她们学习。

许廷铿早前在访问中自爆当年表现备受批评，而向同事掟手机，他叮嘱Candy、Ivy不要学他，「我要求严谨，不知不觉间有啲压力积埋，状态同大家日常认知嘅许廷铿有啲出入，一怒之下就将个电话飞咗去同事𠮶度！我掟完都吓一吓！原来积埋积埋啲压力要抒发。」他形容外界看到艺人光鲜一面，其实也有压力，「现在改为打波发泄。」

另外，问到Candy最近有没有同「被请假」的绯闻男友193（郭嘉骏）联络？她表示最近较忙，没有和193联络，对于公司的安排，「自己不方便过问太多。」