《电竞女孩》鹿特丹影展国际首映 2月麦花臣展开连串首映活动

电影《电竞女孩》日前（2月4日）在鹿特丹影展（IFFR）举行国际首映，监制廖婉虹、导演白玮琪、杨帆联同演员袁澧林、张蔓莎、伍咏诗、吴家忻远赴荷兰出席，于映前与来自世界各地的观众近距离交流。

年轻女生为理想世界而奋斗

映后问答（Q&A）反应热烈，观众对电影以年轻女生为心中理想世界而奋斗的剧情有强烈共鸣感，而且对电影的美术设计、人物造型及视觉效果十分欣赏。而电影公司今日同时宣布《电竞女孩》正式委任法国独立电影发行厂牌公司 Reel Suspects作为《电竞女孩》全球销售代理，并即时把电影带到柏林电影市场介绍给世界各地电影节、院商及影视平台。

团队详尽拆解电影拍摄

《电竞女孩》将于旺角麦花臣场馆举行一连两晚宣传活动，分别于2月25日举行「释放你的英雄灵魂」首映礼及2月26日举行「一拍埋，就结队，小小音乐会」，让观众在大场馆感受电影中电竞对战的临场感。大会于首映日（25/2）将足本放映全套电影，希望带给观众一种置身其境的感受。映后有神秘嘉宾主持约一小时的分享会，由电影台前幕后团队详尽拆解电影拍摄，美术，人物造型及游戏世界的视觉效果场面。翌日（26/2）由电影主题曲的创作魂张天颖、张蔓莎联同新生代歌手陈宗泽、吴家忻、刘君冬等live 演绎电影歌曲及各自新歌，袁澧林、伍咏诗、杜曦骏亦预告准备神秘表演。Gamer Girls 全员更会以角色游戏造型现身，与观众合照互动，鼓励入场观众以自己喜欢的英雄人物造型到场，实现一拍埋，就结队的团魂凝聚精神。