张继聪视音乐为低潮期舒适圈 4.9约定歌迷麦花臣见

影视圈
更新时间：18:45 2026-02-06 HKT
发布时间：18:45 2026-02-06 HKT

张继聪入行超过20年，始终以「歌手」为初心持续创作，面对「下一步应该系点？」的提问，他的答案坚定， 「无论下一步系点，我都会继续我嘅唱、作之路！」他将于4月9日（星期三）晚上8时，在麦花臣场馆举行由Live Nation HK主办的《张继聪 WHAT’S NEXT LIVE 2026》个唱。

歌手初心不变

从2005年出道，张继聪历经高低起跌，到如今在影视、音乐领域备受认可，他形容音乐是他低潮时的舒适圈，也是分享人生感悟最直接的媒介。即使再忙碌，依然坚持推出作品，如20周年纪念作《白纸一张》及《玻璃窗的我》，以歌纪录心路历程。

「WHAT’S NEXT？」是每个人在不同阶段都会面对的，对张继聪而言，这个问题的答案不在别处，就在他热爱的舞台之上，这次演唱会正是他的回应：以最纯粹的音乐与乐迷交心。届时张继聪演绎多首不同时期的代表作及心水作品，与乐迷一起回顾过去，展望充满无限可能的「下一步」。演唱会门票将于2月11日（星期三）起公开发售。

