钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大

童星出身的「声梦小花」钟柔美（Yumi）早前因错手在IG分享被绯闻男友刘展霆（Eden）从后揽实兼亲吻短片后，强调自己仍是「A0」（没有恋爱经验），但仍逃不过被外界质疑，其后在Threads疯传多张疑似钟柔美中学时期与多位男友合照，当日有又揽又锡的激吻相，结果A0人设崩坏，被网民离弃兼狙击。

钟柔美近日多次试水温，在社交平台贴跳舞片，可惜仍逃不过被网民围攻， 钟柔美神隐过后终现身，接受周刊专访时首度亲口承认自己曾对大众讲大话：「跟大家讲声对唔住，我讲了一个大话，我以后会努力去提醒自己，去做返好自己！」

钟柔美与刘展霆的密照流出后，曾强调自己仍是「A0」（没有恋爱经验），与刘展霆是好朋友，当日只是玩游戏输了而接受惩罚，自己较鬼妹仔性格，觉得只是玩游戏没甚么。其后再有多张钟柔美疑在中学时期与多位男友合照，当日有又揽又锡的激吻相，结果形象插水的钟柔美A0人设崩坏，被网民离弃兼狙击。沉默多时的钟柔美终于为事件开腔，对于一直坚持「A0」，钟柔美说：「𠮶阵入行喺节目《#后生仔倾吓偈》问我哋《声梦》所有人有冇拍拖？我啱啱入行，唔系太知道自己做紧咩，个人又乱又紧张，冇人教我点样去应付呢啲问题，所以我冇谂咁多咪写咗A0，冇谂过之后件事放到咁大。」钟柔美续说：「我希望可以趁呢个机会澄清返，我知道我讲咗一个大话，我会当今次系一个学习，之后都会谂多啲。」」

谈到有爆料指钟柔美读中学时期拍过四次拖，但她澄清其实只拍过一次拖，大约维持一至两年，出道就分开了，其他全部都是中学的师兄，当时纯粹是想有人陪伴，觉得有人陪伴就已经很开心。钟柔美坦言当刻真的太细个，没想过很长远的事，那些相片是她当时自己post出来，只是放了一些我信得过的中学同学，这个帐号早已不存在，以后会很小心的去认识朋友，她还说：「我之后会专心去做自己想做的事，其实加入这个圈子，是我小时候的梦想，身边的家人和朋友都支持，所以我希望可以改善自己不好的地方。」钟柔美坦言工作上有少许受影响，会趁这段时间反省一下，然后专注做眼前可以做到的事：「读书对我来说很重要，所以我会继续读好书，然后专心做好自己的部分，努力做好眼前要做的事先。」她说现在外出，也会担心别人的目光，「因为我是一个会乱谂很多事的人，所以都好惊人哋点睇我。我希望用我的行动去证明俾大家睇，我唔系咁嘅人，我系一个很努力的人。 」

