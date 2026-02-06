Edan与Anson Lo澳门开骚被指太迟「合体」︰好过冇呀 借小仪过桥避谈同林明祯婚事

MIRROR成员吕爵安（Edan）昨（5日）出席香水发布会，他表示有使用香水习惯，胞妹吕蕙如（小如猪）也收过他送的香水，但未试过送给异性朋友。提到他早前在社交平台称买了两注六合彩电脑飞，中了3个字，每注派40元。Edan笑说：「咁好叻啦！但我买咗廿张，只系赢80蚊，系蚀钱！」

「中头奖投资畀翁子光拍戏」

有份拍摄贺岁片《金多宝》的Edan指日常没有买六合彩习惯，听闻有金多宝就一试碰运气。提到有粉丝在网上留言指，早排Edan宣传时公开的一张六合彩号码，粉丝照买同样号码，结果中两个字；Edan坦言戥大家开心，「最紧要入场睇《金多宝》！」他有网上投注户口，笑说成日幻想中奖，「户口突然好多钱！」续说中头奖会投资导演翁子光拍戏。谈到蛇年收入是否猪笼入水？Edan称有不同工作又开骚，知道市道差，多谢广大客户。

提到队友「大表哥」邱士缙（Stanley）与李炘颐（Alina）宣布订婚喜讯，Edan戥他们开心，称当年参加《全民造星》经已知道Stanley有结婚计划，他说：「佢一早同我讲计划好，我保留呢个秘密。（自荐做兄弟团一员？）𠮶时同佢未咁熟，我未做过兄弟，睇佢邀唔邀请我啰！」跟林明祯传绯闻的Edan，问到几时到他有喜讯？他搞笑说：「我啱啱先同小仪搞离婚手续。（唔想投入第二段感情？）迟啲先！」

另外，Edan、Anson Lo（卢瀚霆）将于4月在澳门合体开骚，但引起粉丝不满，认为当年两人凭剧集《大叔的爱》人气高企，竟然相隔5年后才合体。Edan解释澳门骚是受到客户邀请，自觉未算太迟，笑说：「太迟好过冇呀！呢次唔系公司搞。（公司会再为你哋两个搞骚？）睇反应啰！」他续说跟Anson Lo是好友，过往只有两人表演的工作不多，要珍惜，把握当下。另有传「神徒」不满偶像并非Solo演出，扬言罢睇。Edan指大家可以根据喜好、时间、财力自由选择，不能强迫。

赞ZPOT跳舞有火

提到《全民造星VI》男团ZPOT出道，有指是MIRROR 2.0，Edan说：「绝对唔系，一来人数，亚来佢哋后生咁多！我好钟意佢哋，之前喺公司化妆间见过佢哋练习，好认真。」谈到是否觉得一班师弟有他们当年参加《全民造星》的影子？Edan笑说：「唔及佢哋咁有火，当年我系唔知发生乜嘢事！早排喺公司化完妆，花姐叫我去睇佢哋跳舞，讲吓有乜嘢做得唔好，佢哋跳舞真系跳得好齐。当然都有好多唔同声音，我觉得有声音好过无声音，希望佢哋慢慢成长，畀人睇到越来越有魅力，都想同佢哋合作。」谈到有粉丝担心ZPOT分簿MIRROR的资源？Edan表示不会，双方需要的资源并不一样。