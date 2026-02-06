《女神蒙上眼》五大热话 影后辛芷蕾演活霸气律师 郑希怡获赞演技超水准

2026开年大剧来了！改编自作家金牙太太的同名小说，由威尼斯影后辛芷蕾、林雨申、郑希怡、马德钟等人主演的全新都市律政陆剧《女神蒙上眼》讲述长胜精英律师唐盈盈（辛芷蕾饰）与她的顶头上司、行事深沈的律所合伙人康俊（林雨申饰），在一个个棘手的案件中交锋与合作，从中探讨人情与法理的冲突与平衡。该剧开播以来收视长虹，演员们一举手一投足更轻易引发网民热话！观众看完以下五大看点后，即可到Viu紧贴进度。

辛芷蕾影后加持 实力再升华

凭电影《日挂中天》获得威尼斯影展影后殊荣的辛芷蕾，实力向来备受肯定，今次她在《女神蒙上眼》饰演律师唐盈盈，其收放自如的演技，尤其在法庭戏中的气场和细腻层次，成功塑造了一位不完美但真实、有成长弧光的职业女性，打破了傻白甜的大女主套路！

不少网友指辛芷蕾的个人气质与角色高度契合，精准塑造了精英律师的专业气场与复杂层次，无论是法庭上台词铿锵、眼神冷冽，还是庭外用糖果替代香烟等场景，都展现了角色细腻一面。剧中辛芷蕾亦贡献了极具张力的表演片段，例如她为闺蜜维权的关键法庭戏，短短13秒内切换了冷厉、痛心、轻蔑等多种复杂的眼神，被观众形容为「紧张到手心冒汗」、「一秒不敢快进」；至于在「伴娘猥亵案」中，她跳入水中救起意图自杀的伴娘，展现了角色强硬外表下的同理心，均获得观众好评，尽展影后之风。

郑希怡港风加分 演活女强人

郑希怡（Yumiko）在《女神蒙上眼》饰演律师楼资深合伙人戴佩琳，她专业能力突出、知人善任，却因催生问题面临各种家庭挣扎，后来终于怀上三胎，竟目击丈夫齐文（马德钟饰）出轨，在第13集还遭到报复而受伤流产！有网友指她演活了现代女性的无奈和困境：「家庭事业难兼顾」、「Yumiko演技到位」、「离婚时眼底尽是泪惹人怜」！Yumiko也在社交平台表示：「真系好好睇！好钟意戴佩琳呢个角色，独立清醒！」她亦坦言是次演出是普通话现场收音，压力非常大，不过普遍观众大赞她演出超水准，相信她可以放下心头大石。

除了演技升级外，Yumiko的港风造型也是亮点之一，她通过眼镜和配饰等细节，塑造了非常符合角色的清冷、干练且松弛的「老钱风」形象，部分观众更认为「比辛芷蕾看起来更像是女老板」，造型与气质广受好评。

马德钟渣男演技 背孕妻偷食

「马神」马德钟在剧中饰演戴佩琳丈夫齐文，这段豪门婚姻看似人人称羡，然而戴佩琳满心欢喜想和齐文分享怀孕喜讯时，却在酒店撞破对方的出轨现场，不少网友为戴佩琳感到不值：「马德钟演的这个角色真是渣中之王」、「恨透了出轨的齐文」、「孕期撞破老公出轨现实又扎心」！即使后来齐文认错跪低：「我爱的人是你，没有任何附加条件，我只想再有一次机会」，最后戴佩琳仍狠心离开，齐文为此付上沉重代价。

单元形式 聚焦社会议题

剧集采用单元剧形式，案件涉及家暴、猥亵、职场压迫、婚姻家庭等社会议题，引发观众深度思考，如高中教师张怡报案称被企业家之子史力强暴，双方律师在调查中发现，张怡对史力有好感且主动接近，而史力在酒后确有不当行为，揭示了「不完美受害者」的复杂性。

角色立体 描写女性成长

《女神蒙上眼》不止于「大女主」，剧中多位女性角色如唐盈盈、助理林小云、合伙人戴佩琳均展现了不同阶段职业女性的挣扎与成长，强调女性互助；角色塑造得非常立体，亦因此得到了观众的喜爱。

